Állandó könnyezés: mit tehetünk ellene?

számos betegség kísérő tünete lehet, például allergiáé (pollenekre, állatszőrre, porra, penészre, füstre és egyéb irritáló anyagokra), fertőző betegségeké (pl. kötőhártya-gyulladásé), de fokozott könnytermelődéssel járhat az is, ha idegen test vagy irritáló anyag kerül a szembe. Ebben az esetben a könnyezéssel igyekszik a szervezetünk "kimosni" a zavaró anyagokat a szemből. A fokozott könnyezésnél nagyon fontos a mélyben meghúzódó ok felderítése, és amennyiben szükséges, megfelelő gyógyszeres kezelés előírása.Különösen akkor lehet nagyon előnyös a kézmeleg vízzel való szemmosás, ha fertőző betegség vagy allergia okozza a könnyezést. Ilyenkor ugyanis megkönnyítjük a szervezet dolgát, könnyebben tud megszabadulni a zavaró anyagoktól, ez pedig csökkenti a könnyezést.

egyrészt összehúzó hatású, másrészt nyugtat és a fájdalmat, viszketést, kellemetlen érzéseket is csökkentheti. Mártsunk egy tiszta textilpelenkát vagy vékony kéztörlőt hideg vízbe, alaposan csavarjuk ki, majd tegyük ezt a lecsukott szemre. Hagyjuk hatni 10-15 percig, vagy amíg a textil fel nem melegszik. Még jobb hatást érhetünk el, ha a hideg vizes borogatástkombináljuk.

Főzzünk erős teát borbolyából, aranygyökérből, körömvirágból vagy szemvidítófűből, hűtsük le, és ebbe mártsuk bele a szem borogatására használt textilt. Ezeket a gyógynövény-főzeteket akár a szem lemosására is alkalmazhatjuk. Aa tüneteken: a C-, illetve az E-vitaminban gazdag ételek, például a citrusgyümölcsök, a kivi, a bogyós gyümölcsök, a paraj, a mandula, az avokádó és az olajos halak segíthetnek legyőzni azokat a fertőzéseket, amelyek a szem fokozott könnyezését is okozzák.