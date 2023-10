Kiderült, kik vehetik fel az új CSOK-ot

A déli, délnyugati megyékben lesz felhősebb az ég, ott újra várhatók elszórtan záporok, sőt zivatar is kialakulhat. Hajnalban a derült, szélcsendes tájakon párásságra, ködre lehet számítani. Mindenütt veszít erejéből a légmozgás, de az északkeleti tájakon hajnalban is előfordulhatnak élénk, néhol erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a csapadékos idő mellett ma kettősfronti hatás is okozhat kellemetlenségeket.