A kedvezőbb feltételek miatt idén többen terveznek felújítást

A magyarok csaknem 80 százaléka tervez idén kisebb-nagyobb építési munkákat, amelyekhez a válaszadók 56 százaléka mesterek bevonását is szükségesnek tartja. Építési kedv tehát már van, de a kivárás és a szakemberek iránti bizalmatlanság továbbra is problémát okoz – derült ki az Újház Piramis Építőház Kft felméréséből, amely 1200 ember megkérdezésével készült.

Idén több lehet az építkezés, felújítás. Fotó: Getty Images

A támogatásra várunk