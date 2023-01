Ilyen elképesztő károkat okozhat az olaj, ha a lefolyóba öntjük

Sokan vannak, akik a sütőolajat egyszerűen a lefolyóba öntik, miután megfőzték az ebédet, arra nem is gondolva, hogy ez az egyszerű mozdulat veszélyekkel járhat – hívja fel a figyelmet a divany.hu. A lefolyóba vagy a vécébe öntött olaj ugyanis lehűlve lerakódik a csövekben, ami miatt eldugulnak a falban található vezetékek. Ám később még ennél is nagyobb károkat okozhat a sok zsiradék: amikor olyan tárgyakkal találkozik a szennyvízben, amelyeket szintén nem lett volna szabad lehúzni a toaletten (például tampon vagy nedves törlőkendő), borzasztó zsírszörnyek jöhetnek létre, akár több tíz méteres hosszúságban eltömítve egy város csatornarendszerét.

A használt olajnak nincs helye a csapban vagy a vécében! Fotó: Getty Images

Negyed kilométeres zsírszörny lehet belőle

A leghosszabb ilyen zsírszörny 250 méter hosszú volt, és 130 tonnát nyomott: London Whitechapel negyedében bányászták ki a csatornából. Egy ilyen szennyeződést elbontani olyan, mintha betont kellene feltörni, és nem elég, hogy darabjaira kell szedni, de később megfelelő módon kezelni is kell azt az iszonyatos mennyiségű hulladékot, ami a lebontása során keletkezik. Ilyen zsírszörnyet találtak korábban már a budapesti szennyvízben is – számol be róla a tudatosvasarlo.hu.

A használt sütőolaj tehát sem vécébe, sem csapba nem való. Ha nagyon kis mennyiségű az olaj, akkor célszerű azt papírtörlővel felitatni, és a szemétbe dobni. Ha pedig több, akkor palackba vagy kannába kell önteni és elvinni egy gyűjtőpontra. A hazai gyűjtőpontok listája erre a linkre kattintva érhető el.

