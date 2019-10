Ijesztően sok élelmiszert dobunk ki

Nem hoztak jelentősebb áttörést az élelmiszer-pazarlás visszaszorítását célzó hazai törekvések, a Magyarországon keletkező élelmiszer-felesleg mennyisége az elmúlt három évben nem csökkent. Évente nagyjából 1,8 millió tonna étel kerül a szemetesbe - írja a vg.hu. Nem csak a kidobott élelmiszer mennyisége az aggasztó, de annak újrafelhasználása sem túl hatékony: a kukában landoló ételekből 80-100 ezer tonna a menthető élelmiszer.

A gyártók és az áruházak is pazarlóak

A kidobásra ítélt élelmiszerfelesleg gyűjtését itthon a Magyar Élelmiszerbank Egyesület végzi, akik a rászorulóknak juttatják el az amúgy fogyasztható, kifogástalan minőségű termékeket. A szervezet 14 éve gyűjti be gyártóktól, kereskedelmi hálózatoktól a feleslegessé vált termékeket, ez idő alatt több mint 62 ezer tonnányi élelmiszert osztottak szét az országban, a szállítmányok értéke meghaladta a 32 milliárd forintot.

Rengeteg élelmiszer landol feleslegesen a szemétben. Fotó: iStock

Az élelmiszerek jelentős része nem is a háztartásokból kerül a szemetesekbe, a gyártók sokszor tonnaszámra öntik a szemetesbe az egyébként fogyasztható ételeket akár amiatt, mert hibás a csomagolása. A bevásárlóközpontok pékrészlegéről is rengeteg olyan termék kerül a kukába, ami egyébként fogyasztható lenne, csak egy kicsit megszáradt például. A kidobott gyümölcsök, zöldségek nagy része is felhasználható lenne még.