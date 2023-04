Így használd fel kreatívan a húsvéti maradékot

Ha nálad is gyakran megesik, hogy az ünnepi menü tervezésekor kissé elszalad veled a ló, akkor valószínűleg a te hűtődben is vannak még olyan ételmaradékok, amelyeket húsvét óta őrizgetsz. Értékelendő, ha nem akarod kidobni a megmaradt ételt, viszont az sem szégyen, ha már kicsit unod, hogy napok óta ugyanazokat eszed. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszerpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programjának azonban egy sor remek ötlete van arra, mit készíthetsz a húsvéti maradékokból.

A kalács új élete

Ahogy a Maradék nélkül Facebook-oldal egyik posztjában is olvasható, kár lenne hagyni, hogy a húsvéti fonott kalács veszendőbe menjen – főleg ha te magad készítetted el, fáradságos munkával. Szerencsére a – nem sós – kalács maradékából a kalácspudingtól kezdve számos édesség készíthető.

A poszthoz hozzászólások is érkeztek, további ötletekkel. Egyesek tiramisu vagy pohárkrém készítéséhez használják fel a kalács maradékát, mások pedig kiszárítva és lereszelve édes panírmorzsaként hasznosítják – ebbe hempergetik például a nudlit. A szakértők további tippjei szerint az is jó megoldás, ha a húsvétról megmaradt kalácsot felszeletelve egy jól záródó dobozba teszed, majd lefagyasztod. Így akkor és annyit vehetsz elő belőle, amikor és amennyire szükséged van.

A sonka feltámadása

Ha nem fogyott el a húsvéti főtt sonka, bátran gazdagíts vele krémleveseket, vagy készítsd el belőle az alábbi fogások egyikét.

„Tojással és a szezonális medvehagymával kiegészítve remek reggeli lehet belőle másnap frittata vagy quiche formájában. Ezeken túl pedig pogácsába vagy pitébe is tehetjük” – sorolják a további ötleteket a Maradék nélkül cikkében. A program kapcsolódó Facebook-bejegyzésénél olvasható hozzászólások alapján azonban érdemes kipróbálnod még a maradékmentő sonkás omlettet is.

Mutatjuk, mit kezdj a tojással

A maradék főtt tojás felhasználásához pedig az alábbi fogások kipróbálását ajánlják a szakértők.

Ezeken kívül kerülhet főtt tojás a japán konyha méltán híres ramen levesébe, de akár bármilyen főzelék mellé, salátában és szendvicsben is elfogyaszthatod a húsvéti maradékokat. De akár látványosabb fogásokat is készíthetsz. „Vágjuk félbe a meghámozott tojásokat és tegyünk közé sült bacont, egy szelet uborkát és kész vannak a vendégváró falatok. A húsvéti sonka és retek felhasználásával a kaszinótojást is felturbózhatjuk” – olvasható a főtt tojással kapcsolatos maradékmentő tippeket összegző cikkben.

