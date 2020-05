Hogyan készítsünk tökéletes kávét otthon?

Vásároljunk friss kávét!

A finom kávé egyik legfontosabb ismérve a pörkölés. Ha igazán tökéletes kávét szeretnénk kortyolgatni, akkor a legjobb, ha otthon magunknak pörköljük a kávészemeket. Az oxigén és a túl sok fény rossz hatással van a pörkölt kávészemekre, így érdemes ügyelni a tárolásukra. A minőségi pörkölésű kávét általában jól záródó, vákuumcsomagolásban árulják, érdemes ezek közül választani akár akkor is, ha hipermarketben vásároljuk a kávét.

Tartsuk frissen!

Ha szemes kávét vásárolunk, fontos, hogy őrlés előtt légmentesen tároljuk. Választhatunk üveg vagy kerámiaedényt is, a lényeg, hogy a kávészemek ne érintkezzenek a levegővel. A kávét soha ne tároljuk hűtőben, a pörkölt szemek ugyanis porózusak és magukba szívják a nedvességet, valamint az ételszagot is. A kávészakértők szerint az az optimális, ha 5-7 napra elegendő friss kávébabot vásárolunk és azt szobahőmérsékleten tároljuk.

Válasszunk jó minőségű kávét! Fotó:123rf

Válasszunk jó minőségű kávét!

A kávésznobizmus létező dolog, és annyira elterjedt, hogy a borsznobizmussal vetekszik, mindenesetre a kávék csodálatos világa mindenkit szeretettel vár, aki valami különlegesre vágyik. Manapság hódítanak a kávéspecialitások, amelyek nem csak egyértelműen megmutatják a kávé származási helyét, de életre szóló ízélményt is nyújtanak. Széles körben egyébként kétféle kávébabból készítenek nagy mennyiségű kávét, az egyik az arabica, a másik a robusta. A kettő közül az előbbi az elterjedtebb, az arabica kávébabból készült kávé többféle aromájú lehet és az terjedt el róla, hogy jó minőségű is. Mindenesetre, ha otthon is kávéházi minőségű, igazi ínyenc frissítőre vágyunk, vásároljunk 100 százalékos arabica kávét.

Daráljuk!

Az őrlés során a kávé azonnal elkezd veszíteni a minőségéből, ezért a legfinomabb feketét akkor tudjuk otthon is előállítani, ha közvetlenül a főzés előtt daráljuk meg a kávét. Attól függően, hogy mennyire mélyülünk el a kávézás világában, az olcsótól az egészen drágáig széles spektrumon válogathatunk a kávédarálók között. Otthoni használatra mindenesetre érdemes egyszerű, praktikus, a konyhában nem túl nagy helyet foglaló őrlőt választani.

Jó minőségű vízből főzzünk!

Semmi sem tudja jobban elrontani a kávét, mint a rossz minőségű, klóros csapvíz. Az igazi kávéimádók otthon is forrásvízből vagy szűrt vízből készítik a feketét. Mindenesetre azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a lágyított vagy desztillált vízből borzalmas kávé készül, tehát a vízben lévő ásványi anyagok elengedhetetlenül fontosak egy jó kávéhoz.

Ne spóroljunk a kávéval!

Egy jó presszóhoz több dologra is figyelnünk kell egyszerre: így a már említett víz minőségén kívül arra is, hogy mennyi kávét teszünk egyszerre a gépünkbe. Az igazi ínyencek először kimérik a darálni kívánt kávészemeket, általában 7 és 9 gramm közötti mennyiség az, amelyet megőrölve a gépbe tesznek. Nem érdemes a kevesebb kávé, több víz trükkel próbálkozni, ilyenkor ugyanis keserűbb lesz a végeredmény.

Vigyázzunk a hővel!

A túl forró víz olyan vegyületeket szabadít fel, amelyektől egészen egyszerűen keserűbb lesz a kávé. Szakértők szerint az igazán finom kávé 93 Celsius fokos hőmérsékletű vízzel készül, ezt a hőmérsékletet a víz 45 másodperccel a forráspont előtt éri el. Persze egy álmos reggelen nehezen tudnánk erre figyelni, ám a legtöbb jó kávéfőző automatikusan szabályozza a víz hőmérsékletét.

És ha már a gépek

Kávéfőzőt vásárolni korántsem egyszerű, hiszen a klasszikus kotyogóson túl már választhatunk kapszulás, filteres, kávépárnás gépek közül. A Tudatos Vásárlók Egyesülete egy korábbi felméréséhez kapcsolódóan összegyűjtötte, hogy mi alapján érdemes kávégépet választani. Iránymutatásuk szerint érdemes átgondolni, hogy erősebb vagy gyengébb kávét szeretünk, habos tejjel vagy csak simán isszuk. Bármilyet is választunk, fontos, hogy egyszerűen tisztán tudjuk tartani a kávéfőzőt, hiszen a presszó minőségén az is sokat ronthat, ha nem tartjuk megfelelően karban a gépet, edényt. Akármilyen kávéfőzőt is választunk, ha odafigyelünk felsorolt szempontokra, és néhány kísérlet után otthon is elkészíthetjük a tökéletes kávét