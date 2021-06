Hogyan hűtsük le a lakásunkat a hőségben?

Ha a lakásunkban nincs légkondicionáló berendezés, és nem is akarunk klímát beszereltetni, akkor is lehűthetjük a szobáinkat kánikulában.

Erre számos egyszerű, közismert módszer létezik, de ajánlunk olyat is, ami a meglévő - közkeletű - metódusok kombinálásából, illetve egy kis pluszötletből fakad. Iszonyatos melegben a lakásunk hűtése fontos, hiszen ha nap közben otthon vagyunk, akkor el kell kerülnünk a hőgutát. De a munkába járóknak is lényeges, hogy éjjelente ki tudják pihenni magukat. Márpedig kánikula idején az éjszakai alvás is nehezen szokott menni. Néhány tippet összegyűjtöttünk most, ami segítheti a lakásunk légkondicionáló nélküli hűvösen tartását.

Mielőtt erre rátérnénk, a legfontosabb hangsúlyozni, hogy nagy melegben a megfelelő mennyiségű folyadék , és elsősorban víz fogyasztása ajánlatos, ez az egyik legfontosabb óvintézkedés, akárhol tartózkodunk: lakásban, utcán vagy a munkahelyünkön.

1. Sötétítsünk!

Engedjük le a redőnyt, a rolót és húzzuk be a függönyöket. Csukjuk be a spalettákat, ha régi házban lakunk. (Természetesen az ablakokat is zárjuk be, hogy ne jöjjön be a meleg nap közben.) Vagyis röviden: tegyünk meg mindent, hogy a napsugárzás a legkevésbé érje a lakásunkat, házunkat, és a kinti meleg ne jöjjön be. Ez a legdöntőbb, és legjobban ismert módszer, hosszan nem is magyaráznánk ennek a jelentőségét.

2. Éjszaka nyissunk ablakot!

ne csak a külső, hanem a belső nyílászárókat is hagyjuk nyitva, akár a konyhaajtót vagy a fürdőszobáét is. Éjszaka lehűl a levegő, még kánikula idején is. Ilyenkor minden nagyobb nyílászárót, amennyire lehetséges, tartsunk nyitva. Pihenten ébredhetünk, ha a hűsebb éjjeleket kihasználjuk. A légmozgás elősegítésére, akár a konyhaajtót vagy a fürdőszobáét is.

3. Legyen légmozgás!

Hogyan hűtsük magunkat? Szerdáig kell kibírni a kánikulát, addig viszont nagyon kemény napok elé nézünk, a hét közepére a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.

A redőnyök leengedésével, a függönyök behúzásával valójában nemcsak sötétítünk, hanem "szigetelünk" is. Télen a benti meleget óvjuk, nyáron a kintit próbáljuk távol tartani. A szigetelés azonban a légáramlás csökkentését is jelenti, ezért jó, ha van egy ventilátorunk, ami kellemes szellőt biztosít mindennek ellenére az otthonunkban. Ventilátor lehet a plafonon is, de a szobai ventilátorokat könnyebben áthelyezhetjük szükség esetén.

Minél nagyobb a lakás vagy a ház, annál nagyobb és különbözőbb ventilációs technikákra lehet szükség, így például a többszintes házakban fontos, hogy a magasabb szintekre az alsóbb, hűvösebb szobákból jusson fel a kellemesen hűs levegő. Ventilátor nélkül is elősegíthetjük a légmozgást: kora reggel, kereszthuzatot csinálva hűthetjük a lakást.

3. Kombináljuk a ventilátorunkat, csináljunk "házi légkondit"!

"házi légkondit". Ennek a lényege egy ventilátor, amelynek fuvallatát egy nagy fémtálnyi sózott jég fölé tereljük. (A só miatt a víz olvadási pontja alacsonyabbá válik - ami télen a jégmentesítésre jó, az nyáron a "szuperhűtést" segíti elő.) A párolgó víz Ha valaki különböző okokból nem akar klímaberendezést, a legegyszerűbb eszközökkel készíthet magának. Ennek a lényege egy ventilátor, amelynek fuvallatát egy nagy fémtálnyi sózott jég fölé tereljük. (A só miatt a víz olvadási pontja alacsonyabbá válik - ami télen a jégmentesítésre jó, az nyáron a "szuperhűtést" segíti elő.) A párolgó víz lehűti a környező levegőt , amit a ventilátor szétoszt a lakásban.

Egy bonyolultabb módszerrel a nem tele, hanem csak 80 százalékig töltött palackokba sós vizet fagyasztunk le. (Azért nem töltjük tele őket, nehogy szétfagyjanak.) Majd a sós vizes szuperhűtött palackokat szintén egy nagy fémtálnyi vízbe rakjuk, és ezt párologtatjuk és oszlatjuk szét ventilátorral a lakásban.

4. Csökkentsük a hő- és páraforrásokat!

Ne vegyünk meleg fürdőt, ami a lakást forró gőzzel tölti meg. Kapcsoljuk ki azokat az elektromos berendezéseket, számítógépeket, amely maguk is hőt termelnek, de nincs szükségünk éppen rájuk. Ne főzzünk, vagy ne sokat, együnk hideg ételeket. Ha lehet, akkor a kinti grillezést ajánlják a szakértők, illetve a mikrosütő használatát.Kapcsoljuk ki azokat az elektromos berendezéseket, számítógépeket, amely maguk is hőt termelnek, de nincs szükségünk éppen rájuk.

5. Tegyünk fehér textilt a bútorokra!

Nemcsak lélektanilag "hűt le" a fehér vászonnal borított bútor, hanem tényleg kevésbé szívja magába a meleget.