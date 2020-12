Házi módszerek kellemetlen szagok ellen

Szemetes

Ha a szemetesünk ürítés és kimosás után is borzalmas bűzt áraszt, akkor egy alapos, forró vizes, szappanos siklás után töltsünk egy-két ujjnyi ecetet az aljába. Hagyjunk állni egy keveset, majd öntsük ki, és szárítsuk meg a kukát. Utána alaposa szórjuk be sütőporral az alját, mielőtt új zsákos teszünk bele.

Szagok, melyek ellen jó a szódabikarbóna Aszódabikarbónaszervezetre gyakorolt hatásai megosztóak, de a tisztítóképessége vitathatatlan. Emellett szagok ellen is remekül használhatjuk. Kattintson! h i r d e t é s

Mosogató

A mosogatóban általában rengeteg a baktérium - több, mint a vécécsészében. Sokat segít, ha rendszeresen citromos, illetve ecetes vizet hagyunk állni benne, és havonta egy alkalommal érdemes a lefolyóba is önteni egy-két pohár húsz százalékos ecetet. Ha a szag a lefolyóból jön, akkor egy csészényi bóraxot öntsünk bele, majd engedjünk rá forró vizet.

Lábszag

Ha a lábunk nem éppen illatos, az almaecetes lábfürdő az egyik legjobb megoldás. Minden nap tíz percre áztassuk a lábat almaecetes vízbe, amíg nem múlik a probléma. Ha lábgombát is találunk, azt még külön ecsetelhetjük egy kevés, vattakorongra öntött ecettel.

Az almaecetes fürdő enyhítheti a lábszagot

Rossz lehelet

Ez jelezhet ínysorvadást, fogszuvasodást, de valamilyen emésztőrendszeri problémát is. Nagyon fontos, hogy naponta kétszer mossunk fogat, fogselymezzünk, használjunk szájvizet, és nyelvkaparót is rendszeresen. Ha ezután is kellemetlen a szájszagunk, akkor szinte biztos, hogy betegség áll a háttérben. Ok lehet a még a túl kevés folyadék fogyasztása, így ügyeljünk rá, hogy naponta legalább két liter vizet igyunk.

Nemi szerv kellemetlen szaga

Különösen a nőknek fontos, hogy rendszeresen egyenek probiotikus ételeket, amely a hüvely természetes flóráját is segít egyensúlyban tartani. Emellett érdemes mellőzni a tangát, mindig száz százalék pamut alsóneműt hordani. Éjjelente pedig, ha tehetjük, aludjunk meztelenül, vagy legalábbis alsónemű nélkül. Egyes nőknek beválik a savasabb ételek, például narancs, grapefruit és áfonya fogyasztása is.

Forrás: rodalesorganiclife.com