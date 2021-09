Ezeket naponta kellene lomtalanítani

A napi szintű lomtalanítás sokak számára ijesztő, ám voltaképpen nem egy nagy dologról van szó, csupán a felesleges dolgok és a hulladék kiválogatásáról. Bizonyos helyeken hajlamosak felgyűlni az értéktelen apróságok, amelyek hógörgetegként nőnek egyre nagyobbra. Ezt azonban napi pár perces szortírozással megelőzhetjük - állítja a The Spruce cikke, amelyben a tíz "hulladékmágnest" is bemutatják.

Táska

Eredeti rendeltetése szerint az olyan létfontosságú holmijainkat tartjuk a táskánkban, mint a pénztárca, iratok, telefon, zsebkendő, szemüveg. Persze napközben számos más dolog is belekerül, amit érdemes minden este kiválogatni: csokipapír, számla, a gyereknek vásárolt kis apróságok, stb. A táska tartalmát minden este tanácsos átnézni, hogy reggel tényleg csak a szükséges minimummal induljunk útnak.

Pénztárca

A sokzsebes pénztárca valósággal vonzza a limlomot. Akárcsak a táskát, ezt is érdemes hazaérve kiüríteni. A sok és nehéz aprópénz mehet a gyerekek perselyébe, a számlákat és más fontos papírokat az otthoni iratrendezőbe kell áttenni, a hulladék fecniket pedig dobjuk a kukába. Az esti átnézéssel ráadásul az is nyomban kiderül, ha esetleg hiányzik valami - például az egyik bakkártya, amit így azonnal le is tiltathatunk.

h i r d e t é s

Naponta tennünk kellene a kacatok felhalmozódása ellen, például a konyhában.

Fotó: Getty Images

Mosott ruha

A megszáradt, tiszta ruha magától nem ugrik vissza a szekrénybe, és ha el is jutunk az összehajtogatásig, előfordul, hogy a kupacot csak lerakjuk valahová. Pár nap után minden szabad felületen ruhák tornyosulnak, amitől az egész lakás rendetlenül néz ki. Szánjunk tehát időt mindennap arra is, hogy a tiszta ruhát elpakoljuk a helyére.

Íróasztal

Akár otthon dolgozunk, akár bejárunk a munkahelyünkre, a hatékony munkához rendezett körülményekre van szükségünk. Minden munkanap végén tegyünk rendet az íróasztalunkon, dobjuk kukába a szemetet és vigyük vissza a napközben odahordott tárgyakat (például a dossziékat) a helyükre.

A minket körülvevő harmonikus, nyugodt és praktikusan élhető környezet nagyban hozzájárul lelkiállapotunkhoz. Ha azonban úgy érezzük, hogy kezd eluralkodni körülöttünk a káosz, érdemes átgondolni a kiváltó okokat is.

Autó

Egyik nap nemtörődöm módon ott hagyjuk a kiürült kávéspoharat a pohártartóban, aztán egy hét múlva már bokáig ér a csokipapír az ülés alatt? Ezt úgy előzhetjük meg, ha esténként összeszedjük a szemetet az utastérből. Ehhez érdemes mindig tartani néhány használt nejlonszatyrot az ajtórekeszben.

Konyhapult

A higiénikus, funkcionális és hívogató konyha ismérve a makulátlan pult. Napjában egyszer válogassuk ki a konyhapulton halmozódó leveleket, feladatlistákat és más dolgokat. Azzal is könnyíthetünk az életünkön, hogy ha egy ötliteres befőttesüveget kinevezünk átmeneti gyűjtőnek, ahová mindent csak bedobálunk - de ügyeljünk arra, hogy legalább hetente átnézzük és kiürítsük.

Mosogató

Azt gondolnánk, hogy nem nagy ügy mosatlanul hagyni pár edényt másnapig-harmadnapig, de ez egyrészt nem higiénikus, vonzza a legyeket és muslicákat, másrészt pedig a látvány folyamatosan stresszt generál bennünk. Muszáj tehát időt szakítanunk a napi mosogatásra, akárcsak arra, hogy a szárítóra tett, tiszta edényeket lecsöpögés vagy eltörölgetés után elpakoljuk.

Előszoba

Az előszobafalon szokott lenni egy kis polc vagy pad, amit arra találtak ki a tervezők, hogy átmenetileg oda tegyük a kulcsot, táskát, napszemüveget vagy más holmit, esetleg ráüljünk cipőcsere idején. Tehát ennek a helynek üresnek kell lennie, amikor nem vagyunk otthon. Amennyiben nem ez a helyzet, szortírozzuk szét a felgyűlt tárgyakat, és pakoljuk el őket. Lehetőleg az akasztók se roskadozzanak a több különböző kabát és táska alatt, valamint a lábbelik közül is csak az legyen látható helyen az előszobában, amelyiket éppen használjuk.

Levelek

A szüntelenül érkező küldeményekkel úgy vehetjük fel a harcot, ha még aznap rendet teszünk közöttük. A reklámlevelet dobjuk ki, a csekkeket tegyük a táskánkba, a hivatalos iratokat pedig olvassuk el és válaszoljuk meg még aznap. Így megelőzhetjük, hogy lemaradjunk a fontos határidőkről vagy beérkező információkról, valamint azt is, hogy a lakás különböző pontjain tornyosuljanak a levélkupacok.

E-mail-fiók

Sokan esküsznek arra, hogy csak akkor szabad kikapcsolni a számítógépet, ha a beérkező fiókban nincs már olvasatlan levél. Ez talán túlzás, de az biztos, hogy a napi 10-20 olvasatlan levél villámgyorsan kezelhetetlen tömeggé duzzad, aminek a feldolgozására aztán az egész hétvégénk rámegy. A hivatalos üzenetekre illik 24 órán belül válaszolni, legalább annyit, hogy foglalkozunk velük. A spam leveleket mihamarabb törölni kell, a többit pedig rendezzük átlátható mappákba, hogy később is megtaláljuk.