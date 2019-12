Megdőlt egy tévhit a mosogatógépről

Ha a mosogatógépbe tesszük a piszkos edényeket, akkor valóban lennie is kell rajtuk szennyeződésnek, különben a beadagolt mosogatószerben található enzimek nem fognak tudni mihez hozzákapcsolódni. Éppen ezért tulajdonképpen feleslegessé válik a használata, nem beszélve arról, hogy nagyjából ugyanolyan állapotban fogjuk kivenni a bepakolt dolgokat, mint ahogyan bekerültek.

Nem kell előtte beáztatni

Az edények nem lesznek tisztábbak az előzetes öblítéstől, áztatástól. A mai, modern mosogatóképek átgondolt tisztítótechnológiával dolgoznak, a bennük található szenzorok pedig érzéklik, mennyire piszkosak a bepakolt edények. Kutatások is igazolják, hogy az extra öblítéstől nem lesz tisztább a mosatlan annál, mintha öblítés nélkül pakoltuk volna be őket. Ha pedig ezt figyelembe vesszük, akkor egyértelmű, hogy a kézi előmosogatással tulajdonképpen vizet, és energiát is pazarlunk. A jelenleg forgalomban lévő, energiatakarékos gépekkel tisztítási hatékonyság/energiamegtakarítás viszonylatban nem tudjuk felvenni a versenyt.

Felesleges elöblíteni az edényt, mielőtt a gépbe tennénk

A The National Resource Defense Council jelentése szerint egy átlagos, modern mosogatógép egy mosogatás alatt körülbelül 12-20 liter vizet használ el, míg egy alapos kézi mosogatásnál körülbelül 28-30 liter víz is elfolyhat. Az egyetlen alkalom, amikor értelme lehet egy előzetes öblögetésnek, az, ha nem tervezzük a bepakolás után azonnal bekapcsolni a mosogatógépet. Ilyenkor valóban nem árt egy kis "előmosás", mivel ilyenkor az ételmaradékok jobban megtapadhatnak az edények felületén. De ilyenkor is jobb ötlet egyszerűen csak egy gyors öblítés funkciót bekapcsolni a gépen, nem pedig kézzel tenni ugyanezt, mert ilyenkor is vizet spórolhatunk meg.

Természetesen az időfaktort is érdemes figyelembe venni - márpedig az előmosogatás kihagyásával időt spórolhatunk saját magunknak is. Akinek mosogatógépe van, az valószínűleg többek között ilyen szándékkal is vásárolta. Egy kutatás szerint azok, akik - lehetőleg minél energiatakarékosabb - mosogatógépet használnak. éves szinten 230 órányi, azaz 10 napnyi (!) időt takarítanak meg magunknak.

Forrás: womenshealthmag.com