Étel/élelmiszer Teendő Magyarázat Kenyerek és péksütemények Kidobni A lyukacsos-szivacsos élelmiszerekben behálózták az étel mélyebb rétegeit is Gyümölcsök, zöldségek, kemény állagúak (káposzta, sárgarépa, stb.) Használható. A penészes folt körül legalább 2,5 cm-t vágjunk le (a felülfertőződés megelőzése érdekében a kés éle ne érintkezzen a penésszel). A kemény állagú élelmiszerekben a penész kevésbé tud behatolni. Gyümölcsök, zöldségek, puha állagúak (uborka, barack, paradicsom stb.) Kidobni A puha állagú gyümölcsök, zöldségek a felszín alatt is fertőzöttek lehetnek. Száraz hüvelyesek és olajos magvak Kidobni A tartósítószertől mentes élelmiszereknek nagy a kockázatuk a penészedésre Lekvárok, dzsemek Kidobni A penész mikotoxint termelhet. Szakemberek nem javasolják a penészes réteg eltávolítását, és a maradék elfogyasztását. Téliszalámi és a szárazon pácolt sonka (pl. serrano, pármai sonka) Használható. Dörzsöljük le a penészt a felszínről. Ezeknél az élelmiszereknél természetes, hogy penészes legyen a felszíne. Löncshús, bacon, vagy virsli Kidobni Magas nedvességtartalmú élelmiszerekben szétterjedhet az egész termékben. A penészes élelmiszerekben a baktériumok is elszaporodhatnak a penészgomba mellett. Főtt, sült húsmaradék Kidobni Magas nedvességtartalmú élelmiszerekben szétterjedhet az egész termékben. A penészes élelmiszerekben a baktériumok is elszaporodhatnak a penészgomba mellett. Kemény sajtok (olyan sajtok, amelyek előállítása során nem használnak nemes penészt) Használható. A penészes folt körül legalább 2,5 cm-t vágjunk le (a felülfertőződés megelőzése érdekében a kés éle ne érintkezzen a penésszel). A maradék sajtot új fóliába csomagoljuk. A kemény állagú élelmiszerekben a penész kevésbé tud behatolni. Nemes penésszel érő sajtok (Roquefort, gorgonzola, brie, camembert, stb.) A lágy sajtokat, mint a brie és a camembert dobjuk ki, ha olyan penészt észlelünk ami nem a sajtkészítéshez szükséges nemes penész. A kemény sajtoknál, mint a gorgonzola, vágjunk le a penész körül legalább 2,5 cm-t. A penész nem a gyártási technológia része, ezért az egészségre ártalmas lehet. Lágy sajtok (krém-, friss-sajtok, stb.), reszelt és szeletelt sajtok Kidobni Magas nedvességtartalmú élelmiszerek a felszín alatt is fertőzöttek lehetnek. A reszelt, szeletelt sajtokat a vágó, aprító eszköz is felülfertőzheti. A penészes lágy sajtokban a baktériumok is elszaporodhatnak a penészgomba mellett. Joghurt és tejföl Kidobni Magas nedvességtartalmú élelmiszerek a felszín alatt is fertőzöttek lehetnek. A penészes élelmiszerekben a baktériumok is elszaporodhatnak a penészgomba mellett. Főtt, sült zöldségek, rakott ételek Kidobni Magas nedvességtartalmú élelmiszerek a felszín alatt is fertőzöttek lehetnek. A penészes élelmiszerekben a baktériumok is elszaporodhatnak a penészgomba mellett. Főtt gabonafélék és tészta Kidobni Magas nedvességtartalmú élelmiszerek a felszín alatt is fertőzöttek lehetnek. A penészes élelmiszerekben a baktériumok is elszaporodhatnak a penészgomba mellett.