Ezek a szobanövények tisztítják legjobban a levegőt

Krizantém

Zöldike

Sárkánycserje

A krizantém az egyik legjobb levegőtisztító szobanövény

Fikusz

Vitorlavirág

Szobapáfrány

Szobai szanszeviéria, anyósnyelv

A beltéri légszennyezettség mára, hiszen az alapvetően légmozgás nélküli oxigénben csak úgy nyüzsögnek a szennyeződések. Arról nem is beszélve, hogy a külvilágból érkező, az egészségre ártalmas anyagok, mint a pollen vagy a baktériumok is szívesen lelnek új otthonra lakásainkban.Ezek ellen az egészségre ártalmas anyagok ellen, amik ráadásul szinte elpusztíthatatlanok, így aki úgy érzi, nem tud még egy növényről sem gondoskodni, se adja fel a reményt. Nézzünk néhány példát.A japán császárok címere, egyben a NASA által kiváló légtisztítónak nevezett virág, ami eltünteti a levegőből az ammóniát, a benzolt, a formaldehidet és a xilolt., ráadásul a kertben is növeszthető.Az egyik, amit még egy kezdő sem tud rosszul nevelni. Ha az ember nem vigyáz, több lesz ebből a levegőt tisztító növényből , mint amivel meg tud birkózni.Több mint 40 féle sárkánycserje-fajta kapható, ígyazt, ami a legjobban mutat otthonunkban. Tisztítják a levegőt a benzoltól, a formaldehidtől, a xiloltól és a triklór-etiléntől.A megfelelő edénybennövény rendkívül népszerű és ez nem véletlen, hiszen az egyik legjobb levegőtisztító. Aki szeretne megszabadulni a benzoltól, a formaldehidtől és a triklór-etiléntől, feltétlenül szerezzen be egy ilyen, jó időben akár a kertben is eléldegélő növényből.Amellett, hogy rendkívül mutatós virágai vannak, ez a növény remekül tisztítja a levegőt és. Egész nyáron virágzik, ha kellően árnyékos helyen, nedves talajban tartjuk. Az ammónia, a benzol, a formaldehid kiváló pusztítója.A hűvösebb, magas páratartalmú helyeket kedvelő, azaz aszámító növénynek köszönhetően a tulajdonos xilol- és formaldehid-mentes környezetben fürödhet.Irodák, éttermek rendszeres lakója ez anövény, ami a legtöbb mérget eltünteti a levegőből.