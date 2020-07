Ezek a növények nem hiányozhatnak a lakásból

Mérgező szobanövények: gyönyörűek, de veszélyesek Aligha veszünk fel vegyvédelmi védőruhát vagy szerzünk méregkezelői vizsgát szobanövényeink ápolásához. Pedig több, széles körben elterjedt, divatos, lakásban tartott virág okot adhat erre is. Kattintson!

Bizonyos növényeket érdemes a lakásban tartani

A modern épületek levegőjében számos olyan anyag lehet, melyek negatívan hathatnak az egészségünkre: festékekből és felületkezelő anyagokból származó vegyületek, penész, a fűtés és a légkondicionálás miatt. Ezek a nyálkahártyák irritációját, tüsszögést, torokkaparást, szemviszketést, fejfájást és egyéb problémákat is okozhatnak.A kutatásból kiderült, hogy bizonyos növények nagyon hatékonyak lehetnek a legkárosabb, és egyben leggyakoribb vegyületek, mint például a kiszűrésében és semlegesítésében . Lássuk, mely növényekkel érdemes a lakásunkat, irodánkat díszíteni!napos vagy félárnyékos helyeket kedvelő, sokszínű virággal rendelkező növény. A túlzott meleget nem kedveli, és jó, ha a földje mindig egy kicsit nyirkos., más néven békeliliom igénytelen, könnyen nevelhető növény, mely kevés fénnyel is beéri. Nagyon szívós növény, elég néhány naponta öntözni - a túlöntözés sokkal többet árt neki, mint az öntözés elhanyagolása. Kisgyermekes családokban, vagy ahol kisállat van, óvatosan kell vele bánni, mert mérgező anyagokat is tartalmaz., vagyis a sárkányfa szintén strapabíró, kisigényű növény , mely a rossz körülményeket is túléli. Bár közvetlen napfényes környezetben fejlődnek a legjobban, a sötétebb helyeket is jól tűrik. Elegendő hetente egyszer öntözni őket, a melegebb hónapokban valamivel több vizet igényelhetnek.Azszűrt fényben, félárnyékos helyen érzi magát a legjobban, a hideget nehezen tűri, de nem árt neki sem a huzat, sem a száraz levegő, mint ahogy az sem, ha egy-egy öntözést kihagyunk (a túlöntözésre sokkal érzékenyebben reagál). Levele, hajtása is mérgező, és vastag, hegyes végű levelei sérüléseket is okozhatnak.akár másfél méteresre is megnövő, hálás, kisigényű növény. A szűrt fényű vagy félárnyékos hely a legmegfelelőbb a számára, jól tűri a hűvösebbet is. A vízigénye is mérsékelt, elegendő, ha a csak nedvesen tartjuk a földjét, a gyökere körül álló vizet nehezebben tűri. Melegebb szobában a leveleit permetezni kell.nagy, látványos fehér vagy piros színű virágaival nagyon szép dísze lehet a szobának. Fényigényes, de közvetlen napsütésbe nem szabad tenni, mert könnyen megégnek a levelei. A talaj, melybe ültetjük, legyen levegős és jó vízáteresztő képességű, és ügyeljünk rá, hogy a földje mindig enyhén nyirkos legyen. A hideget nehezen tűri. Kisgyermekek, kisállatok mellé kevésbé ajánlott, mert mérgező