Ennyit kell idén fizetni egy lakodalomért

Míg tavaly 6-7 millió forintból is ki lehetett hozni egy átlagos igényű, 70 fős lakodalmat, jelenleg 10 millió forintot is elkérhetnek egy lagziért - írja a 24.hu. A megkérdezett esküvőszervezők tapasztalatai szerint már a párok is egyre kisebb, olcsóbb megoldásokban gondolkodnak.

Több hatás együttesen emelte meg az árakat

A lapnak nyilatkozó Csobán Éva esküvőszervező szerint a drágulás hátterében több ok is áll. A legfontosabbak az alábbiak:

Az élelmiszerárak drasztikus emelkedése;

Az energiaárak növekedése, ami az esküvői helyszínek költségeit is megemelte;

A benzinárak növekedése a szolgáltatások díjait is tovább emelte;

A KATA megszűnése szintén jelentős drágulást eredményezett.

Sokat drágult a lagzi egy év alatt. Fotó: Getty Images

Tapasztalataik szerint ez a drágulás már sok ember anyagi lehetőségeit meghaladja, a párok ezért elsősorban szűkebb körben tartott ünnepségekben gondolkoznak. Míg korábban átlagosan száz fős lakodalmakat szerveztek a párok, most már inkább 60-70 fős esküvőket terveznek, de nem ritka az ennél szűkebb, 30-40 fős esemény sem. Emiatt viszont az esküvői helyszíneknek sem téríti meg a költségeit a vacsora ára, ezért sokan minimum fogyasztást vagy bérleti díjat vezettek be. Felméréseik alapján a párok továbbra is 4-6 millió forint közötti összeget fordítanának a nagy napra, ennyiből azonban már nem jön ki egy átlagos lakodalom.