Már többet fizetünk az élelmiszerért, mint a hollandok

„A magyar háztartások az elmúlt két év magasabb inflációja következtében már sok alapvető fogyasztási cikkért az európai átlagnak megfelelő árat fizetnek. Az élelmiszerek és üzemanyagok ára is lényegében már megegyezik az uniós átlaggal. Csehországban, Lengyelországban és Romániában az élelmiszerek és üzemanyagok ára is alacsonyabb, mint hazánkban” – számol be a Magyar Nemzeti Bank szakértőinek tavaly októberi jelentéséről a G7.

A hazai boltokban továbbra is sokba kerül a vásárlás. Fotó: Getty Images

A fizetéseink viszont nem veszik el a versenyt

A portál számításai szerint Magyarországon az élelmiszerek ára 2023-ban az uniós átlag 98 százalékára emelkedett. Lényegében tehát elértük az uniós átlagot. Magyarország mellett Szlovénia, Portugália, Litvánia, Horvátország, Spanyolország, Csehország és Hollandia boltjaiban lehet hasonló áron vásárolni. Meglepő, de például Hollandiát egy kicsit meg is előztük - legalábbis árak tekintetében.

Az átlag árszint természetesen egy állandóan változó mutató, amit a tagállamok változásai adnak ki. Továbbra is igaz, hogy a nyugat-európai országok többségében az árszint a magyar felett van, ott az élelmiszerek drágábbak, mint nálunk, ez nem változott attól, hogy a magyar érték a számtani átlag közvetlen közelébe emelkedett. A román 72 százalék és a luxemburgi 120 százalék a két szélső érték, és a mezőny jelentős része középen összetorlódott, nincsenek köztük nagy különbségek.