Albérletet keresel? Ezekre figyelj!

Augusztus végén-szeptember elején fiatalok ezrei költöznek el otthonról az iskolakezdés miatt. Sokan közölük albérletbe mennek, amelyen legtöbbször több ember osztozik. A Bank360 a legfontosabb tudnivalókat gyűjtötte össze az albérletkereséssel, valamint a szerződéskötéssel kapcsolatban.

Osszátok el a költségeket!

Még ha az ember 2-3 társával együtt is költözik be, akkor is nagy összeget kell előteremteni. Az első havi lakbér mellett ugyanis általában kéthavi kauciót is le kell tenni szerződéskötéskor: ez akár félmillió forintra is rúghat. A kaucióval a bérbeadó biztosítja magát arra az esetre, ha a bérlő nem fizet, vagy kárt okoz a lakásban. Ez kiköltözéskor visszajár, ha minden rendben volt.

Köss szerződést!

Mindenki érdeke, hogy írásos lakásbérleti szerződést kössenek a felek. Ez tartalmazza, hogy milyen jogai, illetve kötelességei vannak a bérlőknek és a bérbeadóknak egyaránt. Ki kell térni benne a többi között a kaució összegére, a fizetési határidőkre, hogy a rezsit ki fizeti, mit tartalmaz a közös költség, mennyi a felmondási idő stb. Egyre többen ragaszkodnak a közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződéshez: ez sok évig tartó pereskedést megelőzhet, amennyiben a bérlő tartozást halmozna fel, vagy nem költözik ki a lakásból.

A legtöbb diák közösen vesz ki lakást. Fotó: Getty Images

Készíts leltárt!

Érdemes elkérni az elmúlt hónapok közüzemi számláit, hogy lássuk, körülbelül mennyi rezsivel kell számolnunk. Az órák állásait is rögzítsük beköltözéskor (le is fényképezhetjük), hogy csak a saját fogyasztásunk után fizessünk, illetve leltárt is készítsünk a lakásban található ingóságokról, eszközökről, szintén fotóval dokumentálva, hogy milyen állapotban vannak.

Ki fizeti a javítások költségét?

Amennyiben nincs külön a szerződésben rögzítve, akkor jogszabály szerint a karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik.

Csekkold a tulajdonost!

Ha biztosra akarunk menni, a földhivatal online rendszerében is ellenőrizhetjük, hogy akivel tárgyalunk, tényleg a lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője-e. A cím alapján elektronikusan is lekérdezhető az ingatlan elektronikus tulajdoni lapjának másolata.

Köss lakásbiztosítást!

Saját bútoraink, eszközeink, egyéb értéktárgyaink védelmében érdemes lakásbiztosítást is kötni.

Bérlők és albérlők is lehetünk

Az is lehet, hogy a lakásnak egy bérlője van, aki utána másoknak albérletben ad ki például egy szobát. Ehhez viszont a bérbeadó (aki általában az ingatlan tulajdonosa) írásos hozzájárulása kell, valamint az albérleti szerződést is írásba kell foglalni. A bérleti díjról a bérlő és az albérlő állapodhat meg egymással.