A házimunka ennyi kalóriát éget el

Talán nem sokan gondolnak a házimunkára úgy, mint extra kalóriaégetési lehetőségre. Pedig egy kis extra erőfeszítéssel remek sport lehet a nagytakarítás is. A legjobb, ha először beteszünk valami lendületes, tempós zenét, ez a kedvünkre, és a sebességünkre is jó hatással lesz, és remek motiváció.

Sokan hajlamosak takarítás közben jártukban-keltünkben nassolni a hűtőből, főleg olyankor, amikor a konyhai felületeket tisztogatják. Álljunk ellen a kísértésnek, és az is jó trükk, ha a konyhát takarítjuk ki először, mert akkor kisebb eséllyel fogunk oda visszamenni, és megússzuk a felesleges kalóriák bevitelét is.

A házimunkával is sok kalóriát elégethetünk

Adhat egy kis extra motivációt, ha olyan ruhát, cipőt veszünk fel takarításhoz, amiben sportolni is szoktunk, ez is segít átkapcsolni az agyat edzés-üzemmódba. Ha ez mind megvan, vessük bele magunkat a mozgásba. Egy óra porszívózás 153, egy óra felmosás 168, egy óra vasalás 128, egy óra ablakpucolás pedig 180 kalóriát éget el. Egy óra gyomláláshoz, kertészkedéshez 288, egy óra kocsimosáshoz 234, egy óra portörléshez pedig 174 kalóriányi energiára van szüksége a szervezetnek. Ha csak fél óránk van, az sem baj. 30 percnyi festés, dekorálás 160, 30 percnyi mosogatás 105, 30 percnyi fürdőszoba takarítás 200, 30 perc fűnyírás pedig 185 kalóriát éget el.

Takarítás közben végezhetünk különböző speciális mozdulatokat is, hogy fokozzuk az energiafelhasználást. A portörléshez felcsatolhatunk karsúlyokat, teregetés, porszívózás közben guggolásokat, kitöréseket végezhetünk, illetve ilyenkor lábsúlyokat is feltehetünk. A plusz egy-két kiló súly is mérhetően növeli az energiafelhasználást, és felpörgeti az anyagcserét.

Forrás: care2.com