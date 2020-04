6 gyakori, de veszélyes vegyi anyag

A mindennapos használati tárgyaink is tartalmazhatnak olyan vegyi anyagokat, melyek hosszú távon és alattomosan teszik tönkre szervezetünket. Mire érdemes odafigyelni és hogyan tarthatjuk távol magunkat ezektől a veszélyes anyagoktól?

1. Ólom

Miért veszélyes? Az ólom számos negatív hatását ismerjük, többek között gátolja a stressz-szabályozó hormon felszabadulását is.

Miben található? Az ólomtartalmú festékek komoly veszélyforrásnak számítanak, de a régi ólomcsöveken keresztül az ivóvíz is könnyen megfertőződhet.

Hogyan kerüljük el? Legegyszerűbb, ha tisztított vizet iszunk, emellett az egészséges étrend is jó megoldás, ugyanis kutatások alapján az ilyen étrendet követők kevesebb ólmot visznek be a szervezetükbe. Az ólomvezetékek kicserélése is célravezető lehet.

2. Arzén

Miért veszélyes? Nincs még egy olyan vegyi anyag, amely annyi daganatos megbetegedést okozhatna, mint az arzén. Emellett az anyagcserét és immunrendszert szabályozó hormonokra is rendkívül negatív hatással van.

Miben található? Növényvédő szereken át a talajba, majd a vízbe és az élelmiszerekbe jut. A csirkehúsban is gyakori, de a rizsben és egyes gyümölcsökben is megtalálható.

Hogyan kerüljük el? A vízszűrők ez esetben is remek szolgálatot tehetnek, emellett figyeljünk oda, milyen forrásból vásárolunk, az organikus termékeket részesítsük előnyben.

3. Higany

Miért veszélyes? A higany egy erős idegméreg, amely a gyermekek agyára is hatással van. Ezen kívül a menstruációs ciklust és ovulációt szabályozó hormonra is hatással van, valamint a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit is károsítja.

Miben található? A tenger élőlényei, illetve a széntüzelésű erőművek által juthat a szervezetbe.

Hogyan kerüljük el? Válasszunk alaszkai vadlazacot, pisztrángot, vagy kisebb méretű halakat, mint a szardínia vagy a szardella, ezek ugyanis, méretüknél fogva, kevésbé szennyezettek.

A teflonos serpenyőben lévő vegyi anyagok is okozhatnak egészségügyi problémákat

4. Fluorozott vegyi anyagok, vagy PFC

Miért veszélyes? Elsősorban a pajzsmirigyre gyakorolnak negatív hatást, de a nőknél és a férfiaknál is okozhat meddőséget. Újabb kutatások szerint a nők esetében nehezíti a petesejt termelődését.

Miben található? A PFC az edények teflonrétegében, ruhákban, kárpitokban, szövetekben, szőnyegekben, hátizsákok és kabátok víztaszító rétegeiben található. Emellett élelmiszerek csomagolóanyagai, pizzás dobozok, gyorséttermi csomagolóanyagok is tartalmazhatják.

Hogyan kerüljük el? Kerüljük el a fent említett anyagokat, a teflonbevonatú termékeket, valamint a zsiradékokat taszító csomagolásokat!

5. Foszfát-peszticidek

Miért veszélyes? Bomlástermékeik alacsonyabb nemi hormonszintet eredményeznek, emellett a terhes nőknél növelheti a kortizolszintet, amely vetéléshez vagy fejlődési rendellenességekhez vezethet.

Miben található? Számos rovarirtóban előfordul.

Hogyan kerüljük el? Válasszunk természetes rovarirtó szereket!

6. Glikol-éterek

Miért veszélyes? Ezek a vegyi anyagok a spermiumok mozgékonyságát károsítják leginkább.

Miben található? Ipari oldószerként alkalmazzák ezeket, ezen kívül vegytisztítókban, testápoló szerekben, tisztítószerekben találkozhatunk velük.

Hogyan kerüljük el? Vegyi anyagoktól mentes tisztítószereket alkalmazzunk, valamint kerüljük a vegyi tisztítást.

