A 6 legkárosabb vegyszer a lakásban

A környezetünkben számos olyan vegyi anyag van, amely károsítja az endokrin rendszert, megzavarja a hormonokat, krónikus betegségeket és meddőséget okoz. Azonban tehetünk az ellen, hogy ezek a vegyi anyagok a legkisebb mértékben jussanak a szervezetünkbe. Íme 6 gyakori vegyi anyag, és pár jó tanács, hogyan kerülhetjük el ezeket.

1. Biszfenol-A, vagy BPA

Miért ártalmas? Ez az anyag a leggyakrabban tanulmányozott endokrin-romboló szer, amely az 1930-as évek óta juttat szintetikus ösztrogént a női szervezetbe. Így nem meglepő, hogy ez az anyag nagyon megkavarhatja a hormonális egyensúlyt: csökkenti a spermaszámot, korai pubertáskort eredményez a lányoknál, termékenységi gondokat okoz mindkét nemnél, valamint nagyobb az esélye a vetélésnek is. Emellett a metabolikus hormonokat is megzavarja és szerepet játszik a szívbetegségek azelhízásés a cukorbetegség kialakulásában is.

Miben található? A BPA a konzervek belsejében található, valamint ezzel vonják be a számlákat is. Néhány műanyag terméknél is alkalmazzák, mint az égésgátló, azonban törvény szabályozza, hogy ezeken a termékeken fel kell tüntetni a BPA-tartalmat.

Hogyan kerüljük el? Használjunk friss vagy fagyasztott élelmiszert a konzerves helyett.

2. Dioxinok

Miért ártalmas? Az olyan dioxinok, mint a PCB és a peszticid DDT, közismerten rákot okoznak, emiatt is az egyik legmérgezőbb vegyszerként tartják számon. A hormonokra tett hatása, mint a csökkent termékenység, a cukorbetegség, az endometriózis, az immunrendszeri problémák, a csökkent tesztoszteron-szint és spermaszám, valamint a vetélések a vegyi anyag számlájára is írhatók.

Miben található? Mivel felhalmozódik a zsírszövetben, ezért nagyon gyakori az élelmiszergyártásban. Emellett a háztartási hulladék égetése közben is nagy mennyiségben szabadul fel.

Hogyan kerüljük el? Fogyasszunk kevesebb zsíros húst!

Konzervek helyett inkább válasszunk friss, vagy fagyasztott árut

3. Atrazin

Miért ártalmas? A legtöbb kutatás eredménye alapján az atrazin hormonutánzó tulajdonsággal rendelkezik. Halakon és békákon végzett kutatások alapján a hím ivarú egyedeket női ivarúvá "változtatja". Embereknél növeli azon gének működését, melyek a meddőségért felelősek.

Miben található? Az atrazin a második leggyakrabban használt gyomirtó, melyet elsősorban a kukoricaültetvényeken alkalmaznak.

Hogyan kerüljük el? Legjobb, ha bio terméket választunk, ugyanis ezek esetében nem használható semmilyen gyomirtó szer.

4. Ftalátok

Miért ártalmas? Kutatások bizonyítják, hogy azok a fiúk, akiknek az édesanyja nagyobb mennyiségben volt kitéve a vegyi anyag hatásának, abnormális nemi szervvel jöttek világra. A ftalátok ugyanis zavarják a nemi hormonok normális működését, emellett a mellrák is nagyobb eséllyel alakul ki ilyen esetben.

Miben található? Számos termékben megtalálhatóak, úgy mint a zuhanyfüggöny, műbőr, PVC-ből készült termékek, rugalmas műanyagok. Emellett a körömlakkokban, festékekben is megtalálhatjuk a ftalátokat, gyakran felelősek az illatanyagokért is.

Hogyan kerüljük el? Kerüljük a szintetikus illatú termékeket, élelmiszereinket pedig inkább kerámia, rozsdamentes acél vagy üveg edényekben tároljuk.

5. Perklorát

Miért veszélyes? A perklorátok rossz hatással vannak a pajzsmirigy hormontermelésére, ugyanis ezek az anyagok gátolják a pajzsmirigyet a jód felhasználásában, ami azonban elengedhetetlen a szerv működéséhez.

Miben található? A perklorát a tűzijátékok és rakéták által kerülhet a termőföldbe, a vízen keresztül pedig az élelmiszereinkbe.

Hogyan kerüljük el? Rendkívül nehéz kikerülni, hiszen nehezen és drágán távolítható el a vízből. Legjobb, ha jobban odafigyelünk a jódfogyasztásra, amit megfelelő minőségű konyhasóval, tenger gyümölcseivel tudunk elérni.

Mérgek a lakásban, amik kiiktathatók A konyhában, a fürdőszobában rengeteg tisztítószert használunk, amely tele van káros anyagokkal. Sajnos nincs ez másképp a szépségápolási kellékeink között sem. Melyek a legveszélyesebb anyagok és hogyan használhatunk kevesebbet belőlük?

6. Égésgátlók

Miért ártalmas? Amellett, hogy mindenhol jelen vannak, elsősorban a pajzsmirigyre és a női termékenységre ártalmasak. Mivel a pajzsmirigyhormonok az aggyal is összeköttetésben vannak, ezért a PBDE befolyásolhatja a gyermekek IQ-szintjét, így számos helyen betiltották vagy megszüntették ezeket az anyagokat. Azonban a helyettesítésükre használt anyagok is legalább ilyen károsak.

Miben található? Bútorokban, szőnyegekben is megtalálhatjuk, de bármilyen otthoni vagy irodai szerben jelen vannak, hiszen funkciójuk alapján számos bevonatban megjelennek. Emellett az elektronikai cikkekben is megtalálhatóak.

Hogyan kerüljük el? Szinte lehetetlen ezeket elkerülni, hiszen rendkívül széleskörűen alkalmazzák ezeket, ezért a legjobb módszer ha tisztán tartjuk a környezetünket, ezzel csökkentve a szerek mennyiségét.

Forrás: rodalewellness.com