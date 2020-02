4 hiba, amit sokan elkövetnek szellőztetés közben

Télen különösen fontos téma a szellőztetés, mivel az idő nagy részében zárt ajtók, ablakok és a fűtés miatt hamarabb elhasználódik a szobák levegője. Ráadásul a mai korszerű, egyre jobban szigetelt épületek természetes szellőzése is jóval kisebb mértékű. Friss, oxigéndús levegőre viszont mindenképp szükségünk van, ezért hiába tombolnak kint a mínuszok, kénytelenek vagyunk rendszeresen átszellőztetni a helyiségeket - otthonunkban és munkahelyünkön egyaránt. Hogy a szellőztetés a lehető leghatékonyabb legyen, az alábbiakban összeszedtük, mi az a négy baki, amit a leggyakrabban elkövetnek ezzel kapcsolatban.

Szellőztetés előtt öltözzünk fel melegen, hogy elkerüljük a meghűlést. Fotó: iStock

1. Nem tárjuk ki eléggé az ablakot

Sokan gondolják, hogy a téli hidegben jó megoldás, ha bukóra vagy éppen csak pár centire nyitják ki az ablakot, de cserébe később csukják be. Ezáltal ugyan hosszabb ideig tart a szellőztetés, de mivel kevésbé intenzíven tud betörni a kinti, hűvös levegő, nem csökkenti annyira a komfortérzetet. Azonban ezzel a módszerrel éppen azt érjük el, amit nem szeretnénk: hogy túl hideg legyen a lakásban.

Mivel a hosszabb szellőztetés miatt a falak és bútorok is kihűlnek, jóval hosszabb ideig tart visszafűteni a szobákat. Éppen ezért jobban járunk, ha teljesen kitárjuk az ablakokat, de 3-5 perc után be is csukjuk. Ennyi éppen elég, hogy kicserélődjön a levegőtömeg, de a falak és bútorok még meg tudják tartani a hőt.

2. Nem vesszük figyelembe a levegőminőség ciklusos változását

Télen mindig sokkal magasabb a légszennyezettség, hiszen a fűtésnek köszönhetően magasabb a szálló por koncentrátuma. Különösen reggel és este, mivel ekkor vannak otthon a legtöbben, és értelemszerűen ekkor fűtenek a legtöbb háztartásban. Éppen ezért - ha tehetjük - igyekezzünk napközben is szellőztetni, amikor tisztább a levegő. Ha ez a munkánk miatt nem megoldható, akkor érdemes elgondolkozni egy levegőtisztító berendezés beszerzésén.

Nyáron egyébként éppen a téli menetrend fordítottja figyelhető meg: a melegebb hónapokban a közlekedés jelenti a légszennyezés legnagyobb forrását. Vagyis akkor érdemes szellőztetni, amikor a legtöbben otthon tartózkodnak: kora reggel és késő este.

3. Nem takarjuk le a bútorokat

Ahogy mi is felöltözünk (vagy legalábbis magunkra kapunk egy pulóvert, takarót), mielőtt nekiállunk az alapos szellőztetésnek, a nagyobb bútorokat is fedjük le valamivel. Borítsunk takarót, lepedőt az ágyra, kanapéra, tegyünk díszpárnákat a fotelekbe, székekre! Ezek némileg beszigetelik a bútorokat, védik azokat a beáramló hűvös levegőtől, így hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb hőt veszítsenek. Vagyis elkerülhető például az a kellemetlen érzés, hogy jéghideg étkezőszékre kelljen leülni a konyhában.

4. Nem szellőztetjük át az ágyat

Azt gondolhatjuk, hogy reggel felesleges szellőztetni, hiszen napközben úgysem vagyunk otthon, nem érdemes kihűteni a lakást vagy házat. Azonban legalább a hálószobát szükséges ilyenkor is kiszellőztetni - és még azelőtt, hogy beágyaznánk. Az éjszaka folyamán ugyanis testhőnkkel felmelegítjük a matracot és ágyneműt, amely így némi izzadságot is beszívhat, ezzel pedig ideális táptalaj keletkezik az atkák és más láthatatlan "lakótársak" számára. Tehát miután felkeltünk, dobáljuk szét a párnákat és takarókat, majd nyissuk ki az ablakot pár percre, hogy megelőzzük az elszaporodásukat.