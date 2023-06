33 éves nagymama: „Még rengeteg időt tölthetek az unokámmal”

A 2-es típusú cukorbetegek inzulinkezelésének egyszerűsítését célozza egy nemzetközi szinten is új terápia, melyet egy ideje a Semmelweis Egyetemen is sikerrel alkalmaznak. A TB által is támogatott eljárás nemcsak a napi többszöri tűszúrást és vércukormérést váltja ki, hanem jóval kevesebb mellékhatása is van, mint a kizárólag inzulinnal vagy gyógyszerrel történő kezelésnek.