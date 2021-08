Tikkasztó hőség lesz

Vasárnap napos, enyhén felhős idő várható, csak az északi megyékben és délen van esély záporokra, zivatarokra. Többnyire mérsékelt marad a szél, de a heves esőket erős, sőt akár viharos széllökések is kísérhetik - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.

Érdemes még kihasználni a strandidőt. Fotó: Getty Images

A napi középhőmérséklet 27 fok felett alakul. A legmelegebb vasárnapi órákban 31 és 37 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, hajnalra viszont 16 és 23 fok közé hűlhet a levegő.

h i r d e t é s

Kánikulával indul az új hét

Hétfőn itt-ott gomoly- és fátyolfelhőket is láthatunk az égen, de még így is sok napsütésben lesz részünk. Az északi, északnyugati megyékben az esti óráktól záporra, zivatarra is készülni kell. A déli, majd északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik majd. A maximum-hőmérséklet 30 és 38 fok között alakul, délen-délkeleten lesz a legmelegebb.

Hidegfrontot hoz a kedd

Kedden egy hidegfront felhőzete vonul át felettünk nyugatról kelet felé, de azért számítani lehet több-kevesebb napsütésre is. Több helyen záporok, zivatarok is lecsaphatnak, amelyeket erős, néhol viharos széllökések kísérnek majd. A hajnali 14-23 fokról napközben 23-33 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála. Szerdán már a keleti megyékben is megszűnik a tikkasztó forróság.