Mikor volt fehér karácsonyunk az elmúlt 20 évben?

Ugyan még 9 nap hátravan december 24-ig, szóval az időjárás-előrejelzések nem tűpontosak, de jelenleg minden jel arra utal, hogy sem hideg, sem hó nem lesz idén karácsonykor. December 24. és 26. között ugyanis 7-9 fok között alakul majd a nappali hőmérséklet, és éjszaka sem fog fagyni. Havazás pedig az előtte lévő napokban sem várható, szóval aki hógolyózással és szánkózással szeretné lemozogni az ünnepi menüt, annak a Kékestető felé érdemes indulni, ott talán marad még a december első napján leesett hóból.

Régen minden havasabb volt?

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) éghajlati visszatekintésében öt városban (Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs, Szombathely) és Kékestető állomáson vizsgálták meg, hogy december 24-26. között, vagyis szenteste és karácsony két napján havazott-e, illetve mekkora volt az észlelt legnagyobb hóvastagság. Ez alapján az elmúlt 20 évben egyetlenegyszer fordult elő csupán, hogy az egész országot hótakaró fedte: 2001-ben. A Kékestetőt közel 30 centi, az ország többi pontját pedig 5-15 centi borította be.

Idén valószínűleg nem lesz havas a karácsony Magyarországon. Fotó: iStock

Városok vs. hegyek

Az elmúlt két évtizedben a fővárosban összesen 7 évben (1999, 2001, 2002, 2007, 2010, 2011, 2012) volt hó az év végi ünnepen. Ezzel pedig Budapest megelőzi a többi nagyvárost, hiszen Szegeden 6-szor volt fehér karácsony (1999, 2001, 2005, 2007, 2008, 2010), Pécsen (2001, 2007, 2011) és Szombathelyen (2001, 2002, 2007) pedig háromszor. Ehhez képest a Kékestetőt 2012-ig szinte minden évben hó borította (kivéve 2000-ben és 2006-ban). Utána viszont 5 teljes évig a hegycsúcs is hómentes maradt, majd 2017-ben és tavaly újra visszatért a hótakaró. Szóval az adatok alapján elmondható, hogy a klímakutatók figyelmeztetése jogos, a globális felmelegedés a szeretet ünnepére is hatással van. A 2000-es években tényleg csökkenni látszik a hóesés gyakoriságának a száma, hiszen a hegyeket leszámítva 2012 óta nem volt igazán fehér karácsonyunk.

Enyhe idő, olvadó hó

Karácsonyi havazás azért gyakrabban előfordult, a vizsgált városokban átlagosan 3-6 évente esett, Kékestetőn pedig ennél is többször. Bár ott is megfigyelhető a ritkulás: 2001 óta csupán 6 karácsony idején volt hóesés hazánk legmagasabb pontján. Azonban hiába havazik, ha mellette nincs elég hideg, hiszen így a leesett hóból nem sok marad. Ez történt például tavaly is: december 24-én a Kékestetőn túl a Nyírségből és a Dunántúl egyes területeiről is jelentettek hóesést, ám a hőmérséklet hamar újra 0 fok fölé kúszott, így gyorsan el is olvadt a karácsonyi hó. De legalább pár órán át lehetett gyönyörködni a szálló hópelyhekben - úgy tűnik, idén még erre sem lesz lehetőségünk az évszakhoz képest meleg idő miatt.