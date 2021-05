Humánmeteo: nyomasztó nap jön

Csütörtökön nem érkezik front, de felhős, szürke időre készülhetünk. Az átlagosnál jóval alacsonyabban alakul a hőmérséklet, lesz, ahol csak 12, 13 fokot mérhetünk a délutáni órákban. A szél is sokfelé erős lesz, nem éppen így szoktunk elképzelni az ideális májusi időt. A szokatlan hűvös megterhelést jelent az immunrendszerünknek is: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Migrénes, majd görcsös fejfájás gyötörhet

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett gyakori panasz lehet a lehangoltság, fásultság, még akkor is, ha nem kimondottan vagyunk frontérzékenyek. Ilyenkor sokaknak nem esik jól kimozdulni, munkába vagy iskolába menni, a kedvetlenséggel párhuzamosan pedig jelentősen csökkenhet a teljesítőképességünk is. A gyerekek esetében is rosszkedvet tapasztalhatunk, egymással is türelmetlenebbek, a kisebbek nyűgösebbek.

A gyerekek is megszenvedhetik a holnapi fényszegény, lehangolt időt. Fotó: Getty Images

Amennyiben a fokozottan érzékenyek körébe tartozunk, akkor többek között vérnyomásproblémákat tapasztalhatunk, szédülés, kisebb rosszullét léphet fel. Lehetőség szerint tervezzük meg praktikusan a napunkat, hogy elkerülhessük a kapkodásból, sietségből járó idegeskedést. A fejfájósok azonban már rosszabbul járhatnak: délutántól kifejezetten erősödhetnek a panaszok. Eleinte inkább a migrénes, majd a görcsösfejfájáslehet jellemző, és a következő időszakban sem várható a tünetek tartós megszűnése.

Az ízületi bántalmakkal élők tünetei a következő napokban szintén tartósnak bizonyulnak, elsősorban a kopásos eredetű fájdalmak fokozódására kell számítani. A kellemetlenül szeles időben jelentősen csökken a komfortérzet, a hőérzet is több fokkal a mért értékek alatt alakul.

A hűvösebb idő jótékony hatásait elsősorban az allergiások érzik, most nem okoznak intenzív tüneteket a pollenek. A közlekedést ingerlékeny, figyelmetlen sofőrök nehezítik, a szétszórtság a gyalogosokra és a kerékpárral közlekedőkre is jellemző lehet. A reflexidő megnyúlása tovább fokozza a balesetveszélyt, a vizes útburkolat miatt pedig megnövekszik a féktávolság. Az utakon fokozott óvatosság javasolt.