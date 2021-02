Humánmeteo: megterhelő hétfő vár ránk

Hétfőn a légköri helyzet nem csak a frontérzékenyeknél okozhat panaszokat, másokat is megviselhet a felettünk átvonuló hidegfront, ami erős széllel és csapadékkal érkezik. Az előző napokhoz képest jelentősen lehűl az idő, a front mögött hideg légtömeg érkezik a Kárpát-medencébe. Az átvonuló hidegfront által kiváltott terhelésekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A markáns hidegfront mindenkit megvisel. Fotó: Pexels

A szívet és az ízületeket sem kíméli

A hirtelen változás megterhelő lehet az egész szervezet számára, különösen akkor, ha valaki szív- és érrendszeri betegségekkel, illetve vérnyomáspanaszokkal küzd - ekkor nagy eséllyel tapasztalhatunk kellemetlen és egyben erős tüneteket. Többfokos lehűlés kezdődik, estétől az ízületi bántalmakkal élőknél is egyre erősebben jelentkezhetnek a jellemző tünetek.

Emellett jelentősen fokozódik a görcshajlam is, az izom- és hasi görcsök mellett a kismamáknál is erőteljesebb görcsök léphetnek fel - amennyiben az érintettek közé tartozik, mindenképpen kerülje a megerőltető tevékenységeket! Erősen felhős, borult, párás idő várható, a megerősödő szél jelentősen ront a hőérzeten, a csapadék miatt pedig alacsony lesz a komfortérzetünk is. A szabadtéri programoknak nem kedveznek a mostani feltételek.