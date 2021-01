Humánmeteo: görcsölhetünk szerdán

Szerdán hidegfronti hatás érvényesül. Megnövekszik a felhőzet, emellett megerősödik a szél is, ezért jelentősen romolhat a komfortérzetünk. A hőmérséklet az átlag körül alakul, de a hőérzetünk a mért értékeknél több fokkal alacsonyabb lehet. Az átvonuló hidegfront negatív hatásairól a Meteo Klinika ad részletes tájékoztatást.

Görcsösfejfájásis kínozhat minket a hidegfront miatt. Fotó: Getty Images

Egész nap kínozhatnak a panaszok

A frontjelentésben szereplő panaszok mellett izom- és hasi görcsöket, valamint görcsös típusú fejfájást is tapasztalhatunk, a tünetek pedig egész nap jellemzőek lehetnek. Emiatt a közérzetünkben is romlás várható, illetve a hőérzetünk is ingadozhat. Az erős légmozgás a gyerekeket izgágábbá, nyugtalanabbá teheti, és a szél hatására is csökken a hő- és a komfortérzet.

Napközben az erős szél lehet zavaró, nagy a megfázás veszélye. Nem javasolt hosszabb időt a szabad levegőn tölteni. A levegőminőség a szeles tájakon jelentősen javul, de a szélvédett részeken még mindig előfordulnak erősen szennyezett vidékek, ahol magas szállópor-koncentrációval kell számolni.