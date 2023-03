Humánmeteo: erős hidegfront teszi tönkre a hétfőt

Hétfőn markáns hidegfront vonul át az országon, ami az erős széllel együtt extra terhelést ró a ránk. A hirtelen változás még az egészséges szervezetet is megviselheti. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint rég nem látott terhelés ér minket.

Nézd meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Nagy veszélyei vannak az érkező markáns hidegfrontnak. Nagyon komoly következményekkel kell számolnunk. Tegyük meg, amit lehet ebben a helyzetben. Sarki hidegbetörés, oda a tavasz – mi lesz így velünk? Ezt mondja el a meteogyógyász. (x)

Drasztikus légköri változás jön

Erős, viharos széllel sarkvidéki eredetű hideg zúdul be térségünkbe. Akár záporok, hózáporok is előfordulnak, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Egész nap megterhelő lesz a helyzet, és pár napig még így is marad. A drasztikus légköri változás a frontra kevésbé érzékenyeknél is okozhat panaszokat.

Fejfájás és nyugtalanság kínoz minket hétfőn. Fotó Getty Images

Változatos panaszok gyötörnek

Általános lehet a fejfájás és a nyugtalanság, az éjszakai órákban pedig alvászavarok is felléphetnek. Erős görcshajlamra is számíthatunk. Növekszik a szívinfarktus kockázata, romolhat a szívbetegek állapota. A mindenórás kismamáknál akár a szülés is beindulhat.

Mindenkinek sok pihenés ajánlott, a fizikailag és a szellemileg megterhelő tevékenységeket pedig érdemes kerülni ezen a napon. Gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás miatti rosszullét, ráadásul még az óraátállítás hatása is jelen van, ami egyéni érzékenység függvényében változik.

A szabadban jelentősen romolhat a komfortérzet, a szeles időben pedig számottevően csökkenhet a hőérzet. Öltözz vastagon és rétegesen, a kisgyerekek öltöztetésére pedig fektess nagyobb hangsúlyt. A sapka újra jó szolgálatot tehet.

