Orvosmeteorológia: akár 16 fokot is mérhetünk ma

Változóan felhős időre van ma kilátás, de több órára kisüthet a nap. Csapadék nem várható, illetve napközben a hajnalban képződött ködfoltok is feloszlanak – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Többfelé élénk lesz, kisebb körzetekben meg is erősödhet a délnyugati szél, amely délutántól az északi országrészben nyugatira, északnyugatira fordul, akár viharos lökéseket is előidézve. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, majd késő estére 5 és 10 fok közé hűl vissza a levegő.

A kellemes időhöz kedvező orvosmeteorológiai környezet is társul: nem érvényesül kifejezett fronthatás. Ugyanakkor, mivel enyhe légtömegek áramlanak az ország fölé, előfordulhatnak melegfronti hatásra jellemző tünetek az arra érzékenyek körében. Ez elsősorban fáradékonyság, koncentrációs zavarok formájában jelentkezhet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ mérőhálózata szerint a levegő minősége országszerte megfelelő, egyedül az ajkai mérőállomás jelez kifogásolt levegőminőséget az emelkedett szállópor-koncentráció miatt.

Holnap is hasonló időjárásra számíthatunk, mint ma: a ködfoltok és a rétegfelhőzet feloszlását követően változóan felhős lesz az ég, több-kevesebb időre pedig a nap is kisüt. Csapadék továbbra sem valószínű, azonban a nyugati, majd déli szél időnként megélénkülhet. A nappali csúcshőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.

Csütörtök reggelre is sokfelé képződhet köd, és az északkeleti területeken tartósabban meg is maradhat. Másutt változóan felhős-napsütéses időjárásban lehet részünk. A borult, ködös tájakon előfordulhat szitálás, ezt leszámítva viszont nem várható csapadék. Főleg a Dunántúlon megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet a déli, délnyugati szél. A délutáni órákra 7 és 13 fokig melegszik az idő, habár a tartósan borult, ködös tájakon inkább 3-6 fok között maximumok lesznek a jellemzőek.

