Rendkívüli jégeső volt Kisvárdán

A szombat délutáni vihar olyan heves jégesővel járt Kisvárdán, hogy a város olyan lett, mintha beköszöntött volna a tél.

A rendkívüli időjárásról a MetFigyelő osztott meg videókat.

Ahogy azt megírtuk, jégesőre ma is van esély: az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarra és felhőszakadásra is adott ki riasztást.

Figyelmeztetésükben azt írták, hogy "a zivatarokat több helyen is felhőszakadás kísérheti, rövid idő alatt ~20-40 mm, néhol ennél nagyobb mennyiségű csapdaékösszeg is előfordulhat. Ezen kívül a zivatarokhoz viharos széllökés (ált. 60-80 km/h, délkeleten, keleten akár >80 km/h) és jégeső (~1-3 cm) is társulhat."