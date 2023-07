„Ez nem normális” – durva hőhullám sújtja Európát

Vasárnap 16 olasz városra is piros riasztást adtak ki a meleg időjárás miatt. Olaszország mellett Spanyolország és Görögország területén is rekkenő hőség uralkodik már napok óta, ami nemcsak a turistákat kényszeríti az árnyékba, de a mezőgazdaságban is hatalmas károkat okoz – írja vasárnapi riportjában a Reuters. Vasárnap ráadásul a Kharónról, a görög mitológia a halottak lelkét az alvilágba szállító révészéről elnevezett anticiklon is betört a térségbe Észak-Afrika felől, még tovább emelve a hőmérsékletet. „Súlyos hőségviharra kell felkészülnünk, amely napokra beteríti az egész országot. Egyes helyeken nagyon régi melegrekordok is megdőlhetnek” – figyelmeztetett a Meteo.it olasz meteorológiai hírügynökség.

Szökőkút vizében hűsölő gyerekek az athéni Szintagma téren. Fotó: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz

A rettenetes kánikula miatt a hatóságok is kénytelenek komoly intézkedéseket tenni. Görögországban például pénteken a legmelegebb órákban lezárták az Akropoliszt, hogy megvédjék az óvatlan turistákat. Olaszországban pedig Orazio Schillaci egészségügyi miniszter is arra figyelmeztette a látogatókat, hogy ügyeljenek magukra, ha felkeresnék Róma egyik legnépszerűbb nevezetességét. „Nem ajánlott elmenni a Colosseumba, amikor 43 fokig emelkedik a hőmérséklet, különösen idősek számára nem” – fogalmazott az Il Messaggero napilapnak nyilatkozva vasárnap, hozzátéve, hogy délelőtt 11 és délután 6 óra között érdemes inkább beltéren tartózkodni most. Az olasz főváros mellett Firenzétől Palermón át Bariig szerte a teljes déli országrészben egészségügyi riasztás van érvényben, miközben északabbra is mind melegebbé válik az időjárás. „Ez nem normális. Nem emlékszem korábbról hasonlóan intenzív hőségre, különösen az évnek ebben a szakában nem” – fogalmazott Federico Bratti, aki éppen a Garda-tó partján napozva töltötte a hétvégéjét.

Spanyolországban a meteorológusok fokozott erdőtűzveszélyre hívták fel a figyelmet, illetve arra, hogy sokaknál alvászavarokat idézhet elő, hogy a hőmérséklet éjszaka sem csökken 25 fok alá az országban. Ráadásul hétfőn is csak fokozódni fog a kánikula. A Sevillához közeli Guadalquivir-völgyben akár 44 fokot is mérhetnek az előrejelzések szerint. Eközben a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetéről legalább négyezer embert kellett evakuálni, miután szombat hajnalban tűz ütött ki a növényzetben a sziget északi részén, és a lángokat nehezen tudták megfékezni a tűzoltók. A tűzvész nagyjából 140 hektár területet égetett fel, benne több lakóházat is megsemmisítve.

Európában a valaha mért legmagasabb hőmérséklet 48,8 Celsius-fok, amelyet két évvel ezelőtt jegyeztek fel Szicíliában. A meteorológusok szerint ez is megdőlhet az elkövetkező napok során, legnagyobb valószínűséggel Szardínia szigetén. A hőhullám mostanra egészen Izraelig nyúlik, ahol szombaton Benjámín Netanjáhú miniszterelnök is kórházba került szédüléssel és kiszáradásra utaló tünetekkel, majd másnap hazaengedték. „Mindenkit arra kérek, hogy töltsön kevés időt a napon, igyon sok vizet, és így mindannyiunk számára jól telhet majd az új hét” – mondta a politikus.