A jó beteg 5 tulajdonsága

A jó beteg őszinte

Jó néhány emberi szokásról nem igazán kényelmes idegenek előtt beszélni, legyen ez italfogyasztás, a testmozgás valódi mértéke vagy szexuális szokásaink. De ha füllentünk ezekről, akkor biztosan nem segítünk magunkon, orvosainknak ugyanis a valós helyzetet kell látniuk, hogy felelős döntést hozhassanak a kezelésünkről. Nyugodtan mondjuk meg azt is, hogy pontosan milyen gyógyszereket, vitaminokat és kiegészítőket szedünk, és valljuk be, ha mellékhatások miatt, anyagi vagy egyéb okokból felhagytunk egy régóta szedett gyógyszer szedésével.

A jó beteg ismérvei. Fotó: iStock

A jó beteg öntudatos

Olvas, tájékozódik az egészséges életmóddal és/vagy a saját problémájával kapcsolatban, de nem akar egészségügyi kérdésekben műveltebbnek látszani az orvosainál. A megfelelő szakterület kiválasztása és a célirányos kérdések megformálása miatt érdemes az interneten (vagy az ismerősök között) információt gyűjteni, de ne akarjuk magunkat diagnosztizálni, ez ugyanis nem a mi feladatunk. Ha kétségeink merülnek fel, ha valami megijeszt, akkor is inkább orvosunkkal beszéljük meg, ne a laikusoktól várjuk a válaszokat. A beteg öntudatosságába másfelől az is beletartozik, hogy megbízik saját tapasztalataiban, emberismeretében és értékeiben, ami azzal is jár, hogy ha egy orvos bizalmatlanságot ébreszt benne (például mert célirányos kérdésekre sem ad egyenes válaszokat), akkor inkább keres magának egy másikat.

A jó beteg kérdez

Kérdez, de nem fecseg, hanem csak a lényeges dolgok iránt érdeklődik. Például a következőkkel. Miért ezt a gyógyszert írja fel az orvos? Számíthatok majd mellékhatásokra? Milyen lehetőségek közül választhatok a problémám kezelésére? Gyakran találkozott már az orvos az enyémhez hasonló problémával? Mik a tapasztalatai? Mit tehetnék még, hogy javítsak az állapotomon? Érdemes volna más orvost is felkeresnem?

A válaszok olykor összetettek és kimerítőek lehetnek. Ismételjük el a lényeget az orvosnak vagy asszisztensnek, és kérdezzük meg, hogy mindent jól értettünk-e! Ezzel magunknak is sokat segítünk, és az orvosnak is megspórolunk egy újabb, tisztázó vizitet. Nyugodtan jegyzeteljünk is, ha úgy ítéljük meg, hogy szükséges! Amikor pedig minket kérdeznek, lényegre törően, csak az adott orvost érintő problémánkról beszéljünk - családi életünk zűrzavarai, munkahelyi gondjaink és egyéb bánatunk ugyanis semmiképp nem tartozik rá.

A jó beteg udvarias

Minden páciens joggal várhatja el, hogy udvariasan beszéljenek vele, de orvosaink is éppúgy elvárhatják tőlünk ugyanezt. Ha dühösek vagyunk, kiabálunk vagy lekezelően beszélünk az orvossal, akkor képtelenség érdemi kommunikációt folytatni, ezzel pedig végeredményben biztosan nem járunk jól. Ha valami nem tetszik, ha hibát, pontatlanságot vagy érdektelenséget tapasztalunk, tegyük bátran szóvá - de mindig civilizált hangnemben, akkor is, ha ez olykor nem könnyű, mert egészségügyi helyzetünkhöz nehéz mindig hideg fejjel közelítenünk.

A jó beteg betartja, amit az orvos javasol

Hiába kerülünk a legalaposabb, leglelkiismeretesebb orvoshoz, ha nem tartjuk be, amit előír, állapotunk nem fog javulni. Akár a gyógyszer szedésének ütemezésére és időtartamára, akár az életmódunkat érintő változásokra gondolunk, ha orvosunkkal együtt döntésre jutottunk valamiben, akkor ragaszkodjunk is hozzá. Szedjük gyógyszereinket pontosan úgy és akkor, amikor kell, hagyjuk el a mellőzni szükséges ételeket, mozogjunk annyival többet és úgy, ahogy ajánlották - és így tovább. Ha mellékhatásokat észlelünk, vagy valamilyen lépést a gyakorlatban betarthatatlannak látunk, akkor pedig egyeztessünk ismét orvosunkkal ahelyett, hogy önhatalmúlag kivezetnénk az adott gyógyszert vagy tevékenységet a mindennapjainkból.