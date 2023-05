Levideózta, ahogy spirált kap, hogy megmutassa tényleg fájdalmas-e

Kelly Perry 2004-ben, mindössze 20 évesen döntötte el, hogy spirált szeretne: egy T-alakú fogamzásgátló eszközt, ami a női méhbe felhelyezve akadályozza meg a teherbeesést. Kelly azt mondja, mikor közölte az akkori orvosával, mit szeretne, a férfi szabályosan kinevette őt. „Azt mondta, kizárt dolog, hogy fel tudják nekem helyezni az eszközt, amíg nem szültem” – írta Kelly a Huffposton megjelent őszinte cikkében.

A fiatal nő ezután a legkülönfélébb fogamzásgátló módszereket próbálta ki, de végül a kellemetlen mellékhatások miatt úgy döntött, mégiscsak a spirál lesz számára a tökéletes választás. „2013-at írtunk ekkor. Ebben az évben már engedélyezték a spirál felhelyezését azoknak a nőknek is, akik még nem szültek” – magyarázza Kelly, aki be is jelentkezett az eljárásra. Ezúttal viszont már egy másik orvoshoz.

„Hallottam róla, hogy az eljárás nem túl kellemes, de mivel a tájékoztatóban nyomásról és egy kis szúró érzésről beszéltek nekem, nem aggódtam túlzottan. Kicsit mondjuk furcsálltam, hogy egy orvos és két nővér is bejött a felhelyezéshez” – meséli Kelly. A fiatal nő azt mondja, már rögtön az eljárás az elején elviselhetetlen fájdalmat érzett, amire az orvosa profin reagált: Kelly azonnal kapott helyi érzéstelenítőt, amitől az eljárás többi részét már egyáltalán nem érezte.

Kelly ezután az összes ismerősének javasolta a spirált, külön hangsúlyozva, hogy a megfelelő körülmények között egyáltalán nem fájdalmas. Csakhogy a fiatal nőt nem sokkal később sírva hívta fel az egyik barátnője, aki mindennemű fájdalomcsillapítás nélkül volt kénytelen átélni a felhelyezést. „Sírva hívott fel az autóból, hogy hányingere van a fájdalmától, amik annyira erősek, hogy nem mer útnak indulni.”

Kellyben ekkor tudatosult, hogy a fájdalomcsillapítás ehhez az eljáráshoz egyáltalán nem magától értetődő. Amikor néhány éve ki kellett cserélni a sajátját, előre meggyőződött róla, hogy olyan orvosnál legyen, aki nem ellenzi a helyi érzéstelenítést, se a fájdalomcsillapítást. Az eljárásra a párja mellett a mobiltelefonja is elkísérte. Miközben az orvosa felhelyezte a spirált, Kelly felvette a reakcióit, majd a videót megosztotta a Tiktokon. Mint mondta azért, hogy így segítsen azokon a nőtársain, akik még nem élték át a beavatkozást.

„Szeretném, ha tudnák, hogy van választásuk. Hogy az eljárásnak nem kell feltétlenül kínzóan fájdalmasnak lennie.”

