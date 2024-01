Így változik a női hüvely a korral

A hüvely, avagy a vagina egy izmos cső, amely a külső nemi szerveket köti össze a méhhel. A köznyelvben gyakran a vulvát is beleveszik a fogalomba, noha két különböző szervről van szó, amelyek más-más funkciót töltenek be a női szervezetben – írja a The Conversation oldalán megjelent közös cikkében Louie Ye és Martha Hickey, a Melbourne-i Egyetem két szülész-nőgyógyász szakembere. Hozzáteszik, akárcsak a test más részei, a hüvely is érzékeny a női nemi hormonok pubertáskori, terhesség alatti és változókori változásaira. Így tehát életük során többféle változást is észrevehetnek magukon a nők, különösen a kor előrehaladtával.

A korral járó hormonváltozások a hüvelyre is kihatással vannak. Fotó: Getty Images

A menopauza idején egyre inkább lecsökken a szervezetben keringő ösztrogén szintje, míg a progeszteron termelődése le is áll. Ennek következtében az alábbi panaszok léphetnek fel:

kevesebb hüvelyváladék termelődik, ami hüvelyszárazsághoz vezethet;

lassul a sejtnövekedés a hüvely felszínén, ami miatt elvékonyodik a hüvelyfal;

megváltoznak a hüvely körüli, támasztást adó kötőszövetek, így a szerv veszít rugalmasságából és beszűkül;

gyengül a hüvely vérellátása;

megváltozik a hüvelyflóra összetétele és egyensúlya, ennél fogva a hüvely pH-értéke is.

Ye és Hickey rámutat, hogy sok nő nem észlel semmilyen kellemetlen hüvelyi panaszt az évek múlásával sem. Kevés tudományos bizonyíték utal csupán arra, hogy e változások bármiféle hüvelyi tünettel járnának. Arra például nincs is közvetlen bizonyíték, hogy hüvelyfertőzéshez vagy -vérzéshez vezetnének a változókorban.

Azt azonban a két szakember is elismeri, hogy a menopauza utáni időszakban a nők egy része hüvelyszárazságra panaszkodik, amelynek alapja a csökkent váladéktermelődés. Mindez fájdalmat és diszkomfortot okozhat szex közben. Érdemes azonban megemlíteni, hogy nem tisztázott, hogy a hüvelyszárazság mennyiben írható valóban a menopauza számlájára, hiszen fiatalabb életkorban is előfordul. Egy 2018-ban megjelent tanulmány szerint a szexuálisan aktív nők 47 százaléka küzd hüvelyszárazsággal a változókor után, míg azt megelőzően mintegy 20 százalékuk.

A hüvelyhez közeli egyéb szerveket ugyancsak érintik a menopauzához kötődő hormonváltozások, beleértve például a húgyhólyagot és a húgycsövet. Vannak, akik visszatérő húgyúti fertőzésekkel küzdenek, emiatt fájdalommal és irritációval. Ilyen esetekben persze a tünetek valójában nem a hüvelyből erednek, hanem a húgyutakból.

Kezelhető panaszok

Mint azt a két nőgyógyász írja, személyenként változó, hogy a nők tapasztalnak-e bármilyen hüvelyi változást, illetve hogy azok zavarják-e őket bármilyen mértékben. Azok a nők például, akiknél ugyan hüvelyszárazság lép fel, de szexuális nem aktívak, talán észre sem veszik a hüvelyváladék csökkenését a menopauza után. Mindazonáltal vannak olyan esetek is, amikor a szárazság olyan súlyos fokú, hogy a mindennapi életben és tevékenységekben is zavart okoz.

Az olyan panaszok, mint a szárazság, az irritáció és a szex közbeni fájdalom, jellemzően hatékonyan kezelhetőek. A hüvelysíkosítók enyhíthetik az együttlétek során jelentkező fájdalmat, a hüvelyhidratálók pedig a hüvelyszárazságot. Ezek a gyógyszertárakban vény nélkül is kaphatók. Ezenkívül a menopauza okozta kellemetlen tünetek kezelésére – nőgyógyásszal egyeztetve – hormonterápia is alkalmazható. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy annak előnyei mellett bőven akadnak kockázatai is, amelyeket mindenképpen számításba kell venni.