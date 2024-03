Eldőlt, vényköteles marad az esemény utáni tabletta

Mint azt megírtuk, Magyarország az utolsó tagállam az Európai Unióban, ahol kizárólag orvosi receptre lehet esemény utáni tablettát kiváltani a nemkívánatos terhesség megelőzése céljára. A vényt vagy a lakóhely szerinti illetékes nőgyógyászati szakrendelésen, vagy a háziorvosnál lehet felíratni. Erre azonban nem mindenhol van azonnal lehetőség, ha pedig mégis, az érintett nők gyakran azt tapasztalják, hogy döntésüket rosszallóan, akár megalázó viselkedéssel fogadja orvosuk. Néhány hete a Patent Egyesület petíciót indított annak érdekében, hogy töröljék el a sürgősségi fogamzásgátlókra vonatkozó vénykötelességet.

Magyarországon továbbra is vényköteles marad a sürgősségi fogamzásgátló. Fotó: Getty Images

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium mint az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testülete, illetve annak szülészet-nőgyógyászati tagozata támogatta is a felvetést. Egy ilyen módosítással itthon is egyszerűsödne az érintett készítmények kiváltása, igazodva a többi uniós országban érvényes szabályozáshoz. A Népszava megkeresésére azonban a Belügyminisztérium közölte: a kormány nem tervezi a sürgősségi készítménnyel kapcsolatos jogszabály módosítását. A tárca közlése szerint egyébként évente csaknem 48 ezer esemény utáni tablettát adnak ki vényre a hazai gyógyszertárak.

Ha elmaradt vagy hiba csúszott a védekezésbe szex közben, az aktust követő 48-72 órában vehetnek be a nők sürgősségi fogamzásgátló tablettát. A tabletta nagy mennyiségű sárgatesthormont tartalmaz, a hormon segítségével meggátolva a teherbeesést. Egy, a Népszavának nyilatkozó szülész-nőgyógyász szerint, bár szakmai szempontból indokolt lenne az esemény utáni tabletták vénykötelessége, hiszen ezek a szerek súlyos mellékhatásokat okozhatnak, a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy nincs igazán értelme fenntartani a szigorú szabályozást. Sok érintett például a sürgősségi osztályra rohan be éjszaka a receptért, jelentős egészségügyi kapacitást lekötve lényegében feleslegesen. De vannak olyan magánszolgáltatók is, amelyek nagyjából tízezer forintért azonnal felírják az e-receptet, amely utána bármely patikában beválható. Ilyen esetekben nyilván korlátozottan lehet a súlyos szövődmények kivédését szolgáló orvosi kontrollról beszélni.