Missouri: esemény utáni tablettát osztottak egy koncerten

Olivia Rodrigo énekes turnéja Missouriba ért, ahol az abortusz tiltott. Ezért volt különösen érdekes, hogy a koncertlátogatók érkezéskor térítésmentesen magukhoz vehettek egy afféle welcome-csomagot két doboz sürgősségi fogamzásgátlóval. Az igazán vakmerő azonban az volt, hogy a dobozban információk is voltak arról, hogyan lehet abortuszt intézni a tiltás ellenére. A Variety szerin óvszert is osztogattak a rendezvényen.

Fotó: Getty Images

Az esemény utáni tabletta beszedése persze még nem jelent abortuszt, hiszen akkor avatkozik be a folyamatba, amikor a petesejt még nem indul fejlődésnek. Az énekes gazdája egy alapítványnak is, ami nőket támogat reprodukciós jogaik önálló gyakorlásában. A nonprofit szervezet lányok oktatását és a nemi erőszakok megelőzését is segíti.