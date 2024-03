Egyre több nő érzi úgy, hogy kevesebb bért kap a férfiaknál

A szépségmárka által készített Global Progress for Women Report hét országból több mint hétezer nő véleményét tükrözi. Az AVON a tavalyi év után idén immár második alkalommal vizsgálta a nemek közötti egyenjogúság megvalósulását és az e téren folytatott küzdelem előrehaladásának eredményeit. Aggasztó módon az adatok, még ha kis mértékben is, de általános visszaesést mutatnak. A megkérdezett nők úgy vélik, hogy a nemek közötti egyenlőség elérésének kulcsfontosságú területein – beleértve a fizetést, a lehetőségeket, a döntéshozatalt és az általános biztonságérzetet – az előrelépés hiánya, sőt, egyes esetekben visszalépés tapasztalható. Általánosságban nőtt azon nők aránya, akik szerint sztereotípiák akadályozzák az esélyegyenlőség megvalósulását: a 2023-ban mért 86 százalékkal szemben idén 89 százalékuk fogalmazta ezt meg a felmérésben.

A nők több mint fele egyetért azzal, hogy a fizetések terén nem érvényesül a nemek közötti egyenlőség. Fotó: Getty Images

Egyenlőségre van szükség a munka világában

A kutatás munkavállalással kapcsolatos kérdései jelentős részében visszaesés tapasztalható a tavalyi évhez képest. A megkérdezett nők szerint a hátrányos megkülönböztetés egészen a munkapiacra lépésüktől kezdve végigkíséri életüket. Növekedett azok száma, akik úgy érzik, hogy az iskolából kikerülve kevesebb lehetőség áll rendelkezésükre, mint férfiaknak. Jelenleg a megkérdezettek 28 százaléka ért egyet azzal, hogy női mivoltuk negatívan befolyásolta az iskolából való kilépéskor elérhető lehetőségeiket, míg ez az arány 2023-ban 23 százalék volt.

Emellett a válaszadók ugyancsak visszaesést tapasztalnak a bérezés, a betölthető munkakörök és az elérhető vezetői pozíciók kapcsán. Az új kutatás szerint azon nők száma, akik egyetértenek azzal, hogy egyenlőtlenségek vannak jövedelmi terén, 46-ról 52 százalékra nőtt. A 2024-es kutatásban részt vevő nők közel harmada (31 százalék) érezte úgy, hogy a munkáltatók sztereotípiáik alapján határozzák meg, nőként milyen munkakörök betöltésére lehetnek alkalmasak. Ez a szám 2023-ban még 27 százalék volt, ami egyértelműen a nemek közötti egyenlőtlenség további csökkenését mutatja. Ugyancsak nőtt azon nők száma, 56-ról 61 százalékra, akik szerint az üzleti életben való képviselet a férfiaknak kedvez. Míg a 2023-ban a megkérdezett nők 45 százaléka, addig 2024-ben már több mint felük (57 százalék) gondolja úgy, hogy a nők nehezebben nyernek el vezetői pozíciókat.

A vizsgálatból arra is fény derült, hogy szintén romlott a nők által indított egyéni vállalkozások helyzete az elmúlt évhez képest, miközben a saját vállalkozás indításával járó rugalmasságot és autonómiát kereső nők száma egyre növekszik. Mindkét kutatásban a megkérdezett nők több mint fele (53 százalék) értett egyet azzal, hogy akadályok állnak vállalkozóvá válásuk útjába. Napjainkban a megkérdezett nők egyötöde (20 százalék) úgy érzi, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség akadályozza őket saját vállalkozásuk elindításában, szemben a korábbi 14 százalékkal. Ennek egyik legfontosabb aspektusa lehet a vállalkozásindítás finanszírozása, hiszen az Atomico tavalyi kutatása szerint a női alapítók részesedése a befektetésekből stagnál, és az összes európai kockázati tőkefinanszírozás 87 százalékát kizárólag férfiakból álló alapító csapatok nyerik el. Riasztó, hogy a kizárólag nőkből álló csapatokba történő befektetés 2023-ban mindössze 1 százalék volt, annak ellenére, hogy a bizonyítékok szerint a nők 25 százalékkal jobb megtérülést tudnak elérni.

Az ENSZ egy tavaly szeptemberben kiadott jelentésében arra hívta fel a figyelmet: az egészségügyben, az oktatásban, a munkaerőpiacon és a hatalomgyakorlásban mélyen gyökerező előítéletek miatt lehetetlen elérni a női egyenjogúságot 2030-ig.

A nőknek biztonságra van szükségük

A 2024-es Global Progress for Women Report a nők biztonságérzetét is vizsgálta. A megkérdezettek csaknem háromnegyede (72 százalék) nem érzi magát biztonságban, ha éjszaka egyedül sétál közterületen, 43 százalékuk a tömegközlekedési eszközökön, 55 százalékuk pedig egy taxiba ülve is félelmet érez. Az idei adatokból az is kiderül, hogy a nők több mint egyharmada (35 százalék) érezte már kényelmetlenül magát a munkahelyén nemi megkülönböztetés miatt, 17 százalékukkal fordult elő, hogy nem érezte magát biztonságban, 16 százalékuk pedig volt már zaklatásnak kitéve. A munkahely azonban menedéket is jelenthet a nők számára. Átlagosan 5-ből 2 válaszadó (43 százalék) a munkahelyét menedéknek vagy biztonságos helynek tekinti, ahol eltávolodhat az otthoni konfliktusoktól vagy bántalmazástól. Ezen túlmenően a nők több mint egyharmada (35 százalék) mondta, hogy volt olyan kollégája, aki elmondta neki, hogy otthon bántalmazza a partnere.

„A nemzetközi nőnap alkalmából közzétett kutatásunk kimutatja, hogy még rengeteg teendőnk van a női egyenjogúság elérése érdekében, hiszen az adatok egyre csak romlanak. A világ nem kiegyensúlyozott, ezért tovább kell dolgoznunk annak érdekében, hogy a nők számára megteremtsünk minden lehetőséget a gazdasághoz való hozzájáruláshoz, a munkában való részvételre és a lehetőségeik kiaknázására. Mélységesen aggasztó látni az eredményeket arról, hogy a nők hogyan érzékelik biztonságukat, és ez tükrözi azokat a tapasztalatokat is, amelyeket jótékonysági partnereinktől és tanácsadói hálózatunk tagjaitól hallunk világszerte” – fogalmazott Kristof Neirynck, az AVON vezérigazgatója. „Hiszünk abban, hogy egy jobb világ a nők számára egy jobb világ mindenki számára” – tette hozzá.