Ultramaratonon döntött világrekordot a 131 centiméteres férfi

Az 58 éves kanadai férfi a törpenövés leggyakoribb típusával, achondropláziával született. Ugyanakkor mindössze 131,1 centiméteres testmagassága sem akadályozhatta meg a Massachusettsben élő, matematikatanárként dolgozó Youngot abban, hogy sportolóként bekerüljön a neve a történelemkönyvekbe. Mint ugyanis azt a Guinness Világrekordok bejelentette, immár hivatalosan is ő a legalacsonyabb ember, aki valaha is lefutott egy ultramaratont.

Egészen pontosan a New Hampshire-i Ghost Train ultramaratonon állt rajthoz. Összesen 12 óra és 9 perc alatt futott le 50 kilométert, azaz óránként átlagban valamivel több mint 4 kilométert. A Guinness ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a törpenövéssel élő emberektől nagyjából kétszer több lépés megtételét igényli egy maratoni táv, mint a normál testalkatú emberektől. John Young ezzel egy szűk kör tagjává vált, akik törpenövésűként teljesíteni tudták a maratoni távot, és az elsővé, aki egy ultramaraton kihívásának is meg tudott felelni.

Az orvosok eltiltották a sportolástól

Saját bevallása szerint nem készült semmilyen különleges módszerrel a versenyre. Több mint tíz éve hetente hat napon sportol, közte kerékpározik, fut és úszik. A torontói születésű férfi már gyerekként is rendszeresen úszott és jégkorongozott, de később az orvosok eltanácsolták a megerőltetőbb mozgásformáktól, nehogy gerincproblémái alakuljanak ki. Emiatt a 2000-es évek elején már jelentős elhízással küzdött, testsúlya elérte a 88 kilogrammot. A súlyproblémákhoz lassanként alvási apnoé és súlyos szív-érrendszeri kockázatok is társultak.

„Életem első 40 évének zömét azzal töltöttem, hogy hallgattam másokra, akik azt mondták: túl alacsony vagyok ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megtegyek” – árulta el Young „Egyszer aztán 43 évesen úgy döntöttem, nem hallgatok többé ezekre a hangokra” – tette hozzá. Először elkezdett úszni és biciklizni, még egy triatlonra is benevezett, bár a futószámot kihagyta, mert félt, hogy megsérülne benne. Idővel azonban – orvosai tanácsai ellenére – belevágott a futásba is, és meglepve tapasztalta, hogy minél többet fut, annál kevésbé fáj a háta. Innentől pedig nem volt megállás: mostanáig 21 maratont futott le.

Mi több, 2016-ban ő vált az első törpenövésűvé, aki teljesített egy Ironman triatlont, benne 3,9 kilométer úszással, 180 kilométer kerékpározással és egy 42 kilométeres maratonnal. Két évvel később, 2018-ban 12 hónap alatt 12 maratont futott le, így aztán, ahogyan ő fogalmaz, „a következő logikus lépésnek” az ultramaraton tűnt. Hamarosan egyébként fia, Owen is csatlakozhat hozzá az ultramaratont teljesítő törpenövésűek mindeddig egyfős táborába. Édesapjához hasonlóan ő is kitartó futó, olyannyira, hogy 5 kilométeres távon már meg is döntötte apja személyes rekordját.

