Terhesen ezért kell rendszeresen mozogni

Megakadályozza, hogy túl sokat hízzunk

A hízás a terhesség teljesen természetes velejárója, az viszont, hogy mennyi lesz a pluszkilók száma, egyáltalán nem mindegy. Ha az indokoltnál többet hízunk, az megnöveli a magas vérnyomás, a terhességi cukorbetegség és az esetleges szívproblémák kialakulásának kockázatát is, ráadásul annak is nő az esélye, hogy a baba nagyobb korában cukorbeteg, esetleg túlsúlyos lesz.

Segít, hogy jobban aludjunk, és az energiaszintünket is megemeli

A testmozgás abban is segítségünkre lehet, hogy leküzdjük az ólmos fáradtságérzetet, amely leggyakrabban a terhesség első harmadában jelentkezik. Kutatások igazolják, hogy ha ilyenkor rá tudjuk magunkat venni valami könnyedebb sportra, az segít, hogy jobban aludjunk, és az energiaszintünket is megemeli. Ebben az időszakban például nagyon jó ötlet lehet elkezdni olyan jógaórákat látogatni, amelyeket kifejezetten kismamáknak tartanak. A jóga, illetve az egyéb sportok abban is segíthetnek, hogy testünk könnyebben alkalmazkodjon a terhességgel járó változásokhoz, amelyek fokozott terhelést rónak az izmokra, az ízületekre és a gerincre is.

Segíthet, ha székrekedésünk van

Terhesség alatt a testben nagyobb mennyiségben termelődik a progeszteron nevű hormon, amelynek izomlazító hatása van - ez segít a testnek felkészülni rá, hogy alkalmazkodni tudjon a folyamatosan növekvő magzat méretéhez. Csakhogy az emésztőrendszer izmait is ellazítja, így az étel lassabban halad át a beleken, ami székrekedést eredményezhet. A rostdús ételek és a sok folyadék fogyasztása mellett a mozgás is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél kevesebb ilyen problémánk legyen.

A várandósság sok nőnél jár stresszel, szorongással, ami hosszú távon, nagy mennyiségben kifejezetten ártalmas: megnövelheti a vetélés, illetve a koraszülés esélyét is. Mivel a mozgás hatására több endorfin és szerotinin termelődik, sokat segíthet, hogy jobb legyen a hangulatunk. Ráadásul a terhesség alatti rendszeres sport kutatások szerint megkönnyítheti, illetve lerövidítheti a vajúdást, mivel serkenti a norepinerfin keringését a testben, ami segíti a méh összehúzódását. Ennek eredményeképpen kisebb eséllyel lesz szükség a szülésnél bármilyen külső beavatkozásra.

Forrás: curejoy.com