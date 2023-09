Meglepő tünetek is utalhatnak porckopásra

A térd a legnagyobb ízület a testben, amelyre minden lépésnél jelentős terhelés hárul, futásnál pedig a térdkalácsra ható kompressziós erő a testsúly 7-11-szerese is lehet. Dr. Páll Zoltán, a FájdalomKözpont sebésze, traumatológus ennek a különleges struktúrának a felépítéséről és a térdben jelentkező porckopás tüneteiről, kezelési lehetőségeiről beszélt.

A térdfájás nagyon gyakori tünet

Mint minden ízületnél, a térdnél is egy porcréteg borítja a csontokat, amely lehetővé teszi a sima, súrlódásmentes mozgást. A térd közepén két félkör alakú, gumiszerű porc, úgynevezett meniszkusz található, amelyek fokozzák az ütéselnyelő hatást. Ezen kívül kis, folyadékkal teli tömlők, a bursák is a kipárnázást szolgálják. Azonban, mint a mechanikai struktúráknál ez előfordul, ismétlődő terhelés vagy hirtelen behatás következményeként a térdízület egyes részei elszakadhatnak, megsérülhetnek, elkophatnak. Az eredmény minden esetben térdfájdalom, ami lehet éles vagy tompa, járhat akár duzzanattal, instabilitással, de mindenképpen kihat az mozgásra, sőt az életminőségre. Ha pedig a térdfájás nem múlik el néhány nap alatt, minél előbb érdemes orvoshoz fordulni a diagnózisért, hiszen az ilyen nagy terhelésnek kitett ízületek ritkán gyógyulnak meg maguktól. Sokszor már a fizioterápiás kezelések is segítenek a problémán, ha pedig elkerülhetetlen a műtét, a korán megkezdett kezelés akkor is képes csökkenteni a későbbi állapotromlás kockázatát.

A térd a legnagyobb ízület a testben. Fotó: Getty Images

A térdfájdalom és az instabilitás más ízületekben is gondot okozhat

Ha a csontokat „kipárnázó” ízületi réteg megsérül vagy elkopik, védelem nélkül maradnak a csontfelületek, amelyek így egymáson kezdenek súrlódni. Ez előbb-utóbb olyan tüneteket okoz, mint a térdfájás, a duzzanat, a merevség, hosszú távon pedig az állandó irritáció miatt kialakulhat a térdízületi gyulladás. - A térdízület kopása bizonyos mértékig az idősödéssel jár, bár nem mindenkinél válik tüneteket okozó panasszá. Az ismétlődő mozdulatok – különösen a csavarás, az ugrások, a térdhajlítás – a traumával járó sérülések és a túlsúly a porckopás fő okozói. "Nem csak a fő tünetnek számító fájdalom utalhat a porckopás jelenlétére, de akár az instabilitás, a gyengeség is panasz lehet, ahogyan a mozgásbeszűkülés és a merevebbé váló mozgás is. Mindezek következtében megváltozhat a járás, ami pedig megváltoztathatja a térd, a boka és a csípő helyzetét – hosszabb távon tehát más ízületben is problémát okozhat" – hangsúlyozza dr. Páll Zoltán. Hozzátette: a diagnózis felállítása a kikérdezésen és a fizikális vizsgálaton alapul, a röntgen és a CT a csontok vizsgálatát, az MRI pedig a porcok és más szövetek állapotának ellenőrzését teszi lehetővé.

Megoldás: csak személyre szabottan

Amikor megbizonyosodunk a porckopás diagnózisáról és annak fázisáról, különböző lehetőségek közül választhatunk – ismerteti Páll doktor. Sokaknál a legegyszerűbb megoldások is nagy segítséget jelenthetnek: a térd körüli izmok megerősítése gyógytornával és esetleg a súlyfelesleges leadása életmóddal sokszor meg is szünteti a fájdalmat. Nagyon hasznos lehet a természetes alapokra épülő lökéshullám terápia, amely oldja a mozgásszervi fájdalmat okozó triggereket, élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét, és a sérült szövetek regenerálásával a kiváltó okot is megszüntetheti. Ezeken túl injekciós terápiákban is gondolkodhatunk, amelyek kitűnő eredményeket hozhatnak.

Erős fájdalmak esetén gyors javulást hozhat a helyi gyulladáscsökkentő kortikoszteroid injekció, ami hatékonyabban képes csökkenteni a fájdalmat, mint a szájon át szedhető hasonló típusú gyógyszerek. Az injekciós kúra hatása akár fél évig is tarthat, és lehetővé teheti a fájdalommentes mozgást.

Az ízületbe fecskendezhető a nagy koncentrációjú hialuronsav injekciókúra akár 8-8 hónapig is fokozza az ízület terhelhetőségét, ugyanis kenőanyagként működik a porcnál, csökkenti a belső súrlódást, ezáltal a mozgással járó fájdalmat is.

Azokban az esetekben, amikor a rendellenes, laza ízületben bekövetkező mozgások következtében alakul ki a porckopás, nagy szerepe lehet az orvosi kollagén injekciókúrának. Ez ugyanis ellazítja a görcsösen összehúzódó izmokat és erősíti a megnyúlt szalagokat, így segítve az érintett ízület stabilitását és csökkentve a fájdalmat.

A PRP-terápia a porc újjáépítésére, az anyagcsere helyreállítására szolgál, ugyanis ennek során vérlemezkékben gazdag vérplazmát, saját vérszérumot injektálnak vissza az érintett ízületbe. A vérlemezkékben találhatóak azok az őssejtek, amelyek elősegítik az építő porcsejtek osztódását, a rugalmas porcanyag képződését. Továbbá a kezelés hatására csökken a porcsejtek elhalása és lelassul a porc leépülését előidéző gyulladásos anyagok termelődése. A PRP-terápia ráadásul az ízületi gyulladás csökkentésével természetes fájdalomcsillapítóként is hat, és javítja az ízület mozgathatóságát is.