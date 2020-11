Koronavírus: ezt javasolja mindenkinek a WHO

A koronavírus-pandémia nyomán sokan szenvednek társasági életük háttérbe szorulásától, mind jobban vágyakozva rokonaik, ismerőseik személyes közelségére. Amerikai idegtudósok most egy új tanulmányban kimutatták, hogy az elszigeteltség hasonló agyi folyamatokat és sóvárgást indít be, mint az éhség. További részletek itt.

Felnőtteknek heti legalább 2,5, gyerekek és tinédzserek számára pedig napi legalább 1 óra testmozgást javasol legújabb, szerda éjjel közzétett ajánlásában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a testi és lelki egészség megőrzése érdekében a koronavírus-járvány közepette. A WHO azt is szorgalmazza, hogy a fiatalok próbálják minél jobban csökkenteni a képernyő előtt töltött időt, és minden korosztály próbálja fizikai tevékenységekkel ellensúlyozni, hogy a pandémia miatt megnövekedett a négy fal között töltött órák száma.

A szorongást is mérsékli

"A testmozgás nem pusztán a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a rák esélyét csökkenti, de mérsékli a szorongás és a depresszió tüneteit, valamint javítja az emlékezőképességet és visszafogja azAlzheimer-kórtüneteinek előrehaladását is" - jelentette ki genfi sajtótájékoztatóján Rüdiger Krech, a WHO egészségmegőrzésért felelős igazgatója a szervezet Minden mozdulat számít című kampányának bemutatásakor. Krech rámutatott, minden negyedik felnőttre és "megdöbbentő módon" a fiatalok 80 százalékára is igaz, hogy nem mozognak eleget. "Pedig a mindennapi mozgás nemcsak a testnek jó, hanem a lelki egészség megőrzését is elősegíti" - hívta fel a figyelmet Fiona Bull, a WHO testmozgásszakértője.

A legtöbb ember hajlamos alábecsülni, milyen sok időt tölt mozdulatlanul. Fotó: Getty Images

A kismamákra és az idősekre is gondoltak

A felnőtteknek kiadott ajánlásokban ezúttal külön kitérnek a várandós nőkre és a kismamákra. Felhívják a figyelmet arra, hogy kisebb a szülés utáni cukorbetegség kialakulásának veszélye azoknál, akik rendszeresen mozognak a terhesség alatt is. A 65 év felettieknek a WHO azt ajánlja, erősítsék izmaikat, és igyekezzenek egyensúlyjavító gyakorlatokat végezni, hogy megakadályozzák az eleséssel járó baleseteket.

Ajánlásában a WHO külön méltatja a viselhető okoseszközök szerepét. Kiemelik, ezek fontos visszajelzést adnak arról, hogy mennyire vagyunk fizikailag aktívak. A legtöbb ember ugyanis hajlamos alábecsülni, hogy milyen sok időt tölt egy helyben mozdulatlanul.

