Sokaknál depressziót okozott a karantén

Olaszországban március 11-én állt le a termelés és a kereskedelem a koronavírus-járvány miatt, valamint ekkor lépett életbe a kijárási korlátozás is, amelyet június 3-án oldottak fel teljesen.

Szorongást és depressziót okozott a bezártság

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében tehát több mint két hónapos bezártságra ítélték az olaszokat. Ez az időszak a lakosság 52,6 százalékánál szorongást és depresszióra utaló tüneteket váltott ki. A felmérésben megkérdezettek több mint 5 százalékánál súlyos depressziós zavar alakult ki. A bezártságtól elsősorban a nők, a munkájuk elvesztésétől tartók és a Milánó térségében élők szenvedtek. A milánói lakosok feszültségének fő oka valószínűleg az volt, hogy ennek az észak-olasz városnak a térségében betegedtek és haltak meg a legtöbben.

A bezártságtól főként a nők szenvedtek. Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Ilyen a helyzet az olaszoknál

A friss adatok szerint Olaszországban eddig több mint 235 ezer embert fertőzött meg és 34 ezer életet követelt az új típusú koronavírus. Az aktív fertőzöttek száma valamivel kevesebb mint 33 ezerre csökkent, miközben a gyógyultaké meghaladja a 168 ezret. Kórházban már csak mintegy 4500 beteget kezelnek, és 263-ra esett vissza az intenzív osztályon tartózkodók száma.

Az elmúlt napon 283 új koronavírus-fertőzöttet és 79 újabb áldozatot regisztráltak az olaszok. Az elhunytak között azonban vannak olyanok is, akik korábban haltak meg, csak megkésve regisztrálták őket az Abruzzo tartományban. Az új betegek többségét - 192-t - az olasz gócpontnak számító Lombardiából jelentették. Az északnyugati régióban még több mint 2600-an vannak kórházban, ám február 23-a óta most először csökkent 10 alá az intenzív osztályon kezeltek száma. Lombardiában egyébként már újranyitották az idősotthonokat, ahol február utolsó napjaiban szüntették be a rokonlátogatást.

Több tartományban lecsengőben van a járvány

A 21 olasz tartományból 10-ben egy beteg sem halt meg az utóbbi egy nap alatt, 16 tartományban pedig 10 alatt volt az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. A sokáig járványmentes Molise és Basilicata tartományban azonban új betegeket regisztráltak. Az egészségügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a járványgörbe alakulását. Kiemelten figyelnek arra, hogy miként alakulnak majd a számok 15 nappal a június 3-ai teljes nyitást követően. Jelenleg minden adat csökkenést mutat, a halottak napi számát kivéve. Ez ugyanis továbbra is nagyob lassan csökken, hetek óta nem süllyedt napi ötven alá.

