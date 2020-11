Koronavírus: súlyos kockázatot rejt a cukorbetegség

Egy új kutatásnak köszönhetően nyilvánvalóvá vált, hogy egy közegészségügyi vészhelyzet alatt a diabéteszes emberek sebezhetőbbek. Mint kiderült, a cukorbetegek legalább kétszeres eséllyel metegszenek meg súyosan vagy haláloznak el, miután megfertőződtek az új típusú koronavírussal.

Nagyobb eséllyel halnak bele a COVID-19-be a cukorbetegek.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ennél is lehet nagyobb a rizikó

"Azok az emberek, akik cukorbetegek, de nem vagy nem megfelelően kezelik a diabéteszüket, esetleg más betegségeik is vannak, különösen veszélyeztetettek" - állapították meg többek között Ausztrália, Kína, a Dél-Afrikai Köztársaság és az Egyesült államok tudósai és orvosai. Ez azért is különösen aggasztó hír, mert a diabétesz itthon is népbetegségnek számít, és a koronavírus-járvány magyar áldozatai közül is rengetegen küzdöttek cukorbetegséggel.

h i r d e t é s

Mintegy félmilliárd cukorbeteg él a Földön

Koronavírus: mekkora szerepe van a gyógykezelésnek? A válaszért kattintson!

A legfrissebb adatok szerint már több mint 53,4 millió embert fertőzött meg és 1,3 millió áldozatot szedett világszerte a koronavírus. A Egészségügyi Világszervezet (WHO) azonban októberben azt közölte, hogy a valós fertőzöttségi szám akár 700 millió fölött is lehet. Ezzel szemben a becslések alapján 463 millió diabéteszes felnőtt élt a világon 2019-ben, és mintegy 4,2 millióan haltak meg a cukorbetegség vagy szövődményei következtében.

Koronavírusban meghalt Horváth Attila világbajnoki bronzérmes diszkoszvető - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!