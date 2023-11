Emiatt tud újra sétálni a Parkinson-kóros beteg

Több mint 20 évvel ezelőtt diagnosztizálták Parkinson-kórral a most 63 éves Marcot. A francia férfi komoly mozgásproblémákkal küzdött a betegsége miatt, jelenleg viszont akár 6 kilométert is gond nélkül sétál. Ő az első személy, akinél a jelátvitelt helyreállító gerincimplantátummal kezelték az előrehaladott Parkinson-kórt – olvasható a The Guardian cikkében.

Úgy érzi magát, mintha újjászületett volna

A férfi az implantátum behelyezése előtt már képtelen volt biztonságosan közlekedni, ugyanis naponta többször is elesett. Most viszont – elmondása szerint – már a lépcsőzéstől sem fél, és hosszú sétákra is képes. Mindezt a gerincvelő célzott elektromos stimulálásával érték el.

A vizsgálatok szerint az implantátum egyértelműen az egyensúly és a járásstabilitás javulását eredményezte Marcnál. Mozgása a szakértők szerint jelenleg jobban hasonlít az egészséges kontrollcsoport tagjaiéhoz, mint a többi Parkinson-kóros betegéhez. A férfi életminőségének jelentős javulásáról is beszámolt – úgy fogalmazott, olyan, mintha újjászületett volna.

Az eredmények tehát biztatóak, az implantátum klinikai hatékonyságának bizonyításához szükséges, teljes körű klinikai vizsgálat azonban még hátravan. A tervek szerint az elkövetkezendő években további hat betegnél tesztelik majd a beavatkozás hatását.