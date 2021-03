A futás kevésbé ismert hatása

Azt már mindannyian régóta tudjuk, hogy a futás segíthet megőrizni egészségünket, hozzájárulhat a súlycsökkentéshez, és jobb kedvre is deríthet. Egy friss kutatás szerint, melyről a brit Metro című portál számolt be, ez a mozgásforma nemcsak a fenti előnyökkel járhat, hanem kreatívabbá is tehet.

A kutatásról

A tudósok arra keresték a választ, hogy milyen hatással lehet a futás azoknak a mentális állapotára, akik rendszeresen űzik ezt a sportot. Kutatásukba egész Európából vontak be alanyokat, és végül arra jutottak, hogy a rendszeres futás nemcsak a stresszt csökkentheti hatékonyan - a válaszadók 80 százaléka számolt be erről -, hanem azzal is jár, hogy olyankor nem azokra a dolgokra fókuszálunk, mint a nap többi részében (ilyen "fókuszcsökkenésről" az alanyok 40 százaléka számolt be).

A futás nemcsak egészségesebbé, de kreatívabbá is tesz. Fotó: Getty Images

Ezek így együtt egy olyan állapothoz vezetnek, amikor el tudunk szakadni a világtól, a gondjainktól, és csak a pillanatnak, a futás örömének élünk. Ennek nevet is adtak a tudósok: runfulnessnek nevezték el, ami a run, vagyis futás és a mindfulness szavakból áll össze. Ez az állapot nagyobb kreativitással is járhat: tízből kilenc futónak villannak be új dolgok - olyasmik, amiken amúgy nem gondolkodnának -, míg tízből nyolcnak támadnak új, "forradalmi" ötletei.

Hogyan érjük el a runfulnesst?

A tudósok természetesen erre vonatkozóan is szolgáltak néhány hasznos tanáccsal. Például azt mondják, ajánlott inkább zene nélkül futni, vagy csak olyan számokat hallgatni, amiket már ismerünk. Azt javasolják továbbá, hogy kerüljük az olyan műsorokat, amelyekben beszélnek. Az új dalok és az emberi beszéd ugyanis elterelik a figyelmünket és kíváncsivá tesznek, ami megakadályozza a teljes kikapcsolódást.

A runfulness elérése érdekében ajánlott inkább egyedül futni. Aki edzőtársakkal szokott kocogni, annak persze nem kell mostantól minden közös edzést lemondania, inkább járjon el egyszer-egyszer egyedül is futni. Ezen kívül viseljünk kényelmes ruhát és cipőt, mert a kényelmetlen felszerelés is elvonhatja a figyelmünket, és ez megakadályozhatja a teljes kikapcsolódás érzését.

Ne érezzük azt sem, hogy szorít az idő - ne akarjunk 20 perc alatt "kreatív üzemmódba kapcsolni". Erre valószínűleg csak teljes nyugalomban kerülhet sor, amihez az kell, hogy ne azon járjanak a gondolataink, hogy egy esti meeting vagy más program miatt időben haza kell érnünk. És végül, ami talán a legfontosabb: ne erőltessük ezt az érzést, hanem hagyjuk, hogy magától jöjjön. Addig is érezzük jól magunkat futás közben, hiszen magunkért, a saját testi-lelki jóllétünkért űzzük ezt a mozgásformát. A nagyobb kreativitás pedig csak a ráadás lehet, amit kedvenc mozgásformánknak köszönhetünk.