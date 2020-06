Tévhitek helyett. A hüvelygomba rizikótényezői

Fontos rögtön az elején leszögezni, hogy nem minden hüvelyi folyás jelez fertőzést, hiszen a hüvelyváladék termelődése szükséges és normális, mennyisége és összetétele pedig a női ciklus során egyénenként változhat. Onnan tudjuk felismerni, ha gond van, hogy a váladék színe, állaga, szaga eltér a megszokottól.

A gombás hüvelyfertőzés fő jellemzője a darabossá, túróssá váló hüvelyváladék, valamint a szeméremtájéki erős viszketés és égő, szúró érzés. Legnagyobb valsózínűséggel a Candida albicans nevű sarjadzógombafajjal állunk ilyenkor szemben, melynek testünkben (bőrünkön, bélrendszerünkben, genitáliákon) való jelenléte teljesen normális. Ha azonban valamely betegség, rossz szokás, hirtelen jelentkező új hatás következtében megváltozik az egészséges hüvelyflóra, akkor az kedvez a Candida elszaporodásának, ami a fentebb felsorolt kellemetlen tünetek alapján könnyedén felismerhető.

A hüvelyflóra egészséges egyensúlya Talán jobban figyeltünk volna annak idején kémiaórán arra, hogy mi is az a sav-bázis egyensúly, vagy hogy mit jelent a pH-érték, ha tudtuk volna, mindez mennyire fontos a hüvelyünk, egészségünk szempontjából. Kattintson és tudja meg korábbi cikkünkből, hogyan óvhatja meg a hüvelyflóra egészséges egyensúlyát.

Többen gondolják úgy, hogy a nem megfelelő tisztálkodás, túlzott hüvelyi öblítés, esetleg illatosított intim dezodorok használata áll a gombás hüvelyfertőzés kialakulásának hátterében. E tévhitek eloszlatása céljából szedtük most csokorba, melyek azok a tényezők, amelyek fokozhatják a hüvelygomba vagy a bakteriális eredetű hüvelyi fertőzések kialakulásának rizikóját.

Gyógyszerek és fogamzásgátlók

Már mindenki megtanulta, illetve az orvosok sem felejtik el hangsúlyozni, hogy antibiotikumkúra esetén probiotikum szedésével megóvhatjuk az emésztésünket. Azt viszont sajnos már ritkábban említik meg a hölgyeknek, hogy az antibiotikumok miatt nemcsak a bél-, hanem a hüvelyflóra egyensúlya is felborulhat, így azt is óvni kell a baj megelőzése érdekében. Antibiotikumkúra után a Candida túlszaporodása ugyancsak lehetséges, ezért a hüvelyflóra védelmében érdemes lehet olyan terméket használnunk, amely tejsav mellett a gomba ellen ható összetevőt is tartalmaz.

Nem csupán az antibiotikumok lehetnek azonban felelősek a hüvelygomba kialakulásáért. Ugyanígy kockázatot jelenthetnek a fogamzásgátlók is, akár szájon át bevett tablettáról, akár hüvelybe, méhbe felhelyezett eszközökről van szó. Ezek a fogamzásgátlók alapvetően nem a "jó" bacilusokat támadják, hanem a hormonrendszert befolyásolják. Hatásukra megemelkedik a vér ösztrogénszintje, és ez megváltoztatja a hüvelyváladék összetételét, ami viszont így előnyös terepet biztosíthat számos gombafaj számára.

Erre figyeljünk a ciklusunk során

Ha már a hormonális változásoknál járunk, - ahogy említettük - a nők ciklusával is változhat a hüvelyváladék mennyisége és összetétele. Jellemzően itt is az ösztrogénszint-növekedés az, ami miatt a nők - főképp a peteérés után, de még a havi vérzés előtt - jobban ki vannak téve a hüvely gombás megbetegedésének. Ha sikerül is egészségesen átvészelniük ezt az időszakot, akkor akik gombás hüvelyfertőzésre hajlamosabbak, azok amenstruációidején is legyenek körültekintőek.

Válasszunk jól szellőző pamut fehérneműt, mivel gombásodáshoz vezethetnek a szoros, műszálas bugyik és a tangák is. Fotó: Getty Images

Így árthat az alsóneműnk

Maradjunk az altestnél, és rögtön térjünk is át azokra hétköznapi szokásokra, amelyek szintén növelik a hüvelygomba kialakulásának rizikóját. Ilyen például a nem megfelelő alsónemű. Ha ugyanis szoros és/vagy műszálas a bugyi, nagyobb az esélye a fokozott izzadásnak, és a nedves, nem jól szellőző környezet kiváló táptalaj a gombák elszaporodásához.

Problémát okozhat a tanga is, hiszen a mozgással együtt a végbél felől a kórokozók (például a bélsárban jelen lévő E.coli baktérium, amely bakteriális hüvelyfertőzést okozhat) könnyebben jutnak a hüvelybemenethez. Ezt a veszélyt növelheti továbbá a rossz irányba végzett törlés is a vécépapírral.

Talán nem is gondolnánk, de az éjszakai alsónemű-viselés legalább annyira kedvezhet a gombásodásnak, mint a hosszú utazás (órákig tartó ülés során megizzadhatunk), vagy a melegvizes fürdők és a szauna. Utóbbiak főképp akkor, ha utána nem cseréljük rövid időn belül szárazra a fürdőruhánkat. De még mielőtt ezek miatt stresszelnénk, ne feledjük, a fokozott idegi igénybevétel, a stressz szintén fokozza a hüvelyfertőzések kialakulásának veszélyét, mivel ilyenkor gyengül a szervezet védekezőképessége.

A rossz étrend is megalapozhatja a fertőzést

Talán nem is gondolnánk, de a helytelen táplálkozás és/vagy a diabétesz is egy rizikófaktor. A magasabb vércukorszint, illetve a szénhidrát fokozott bevitele ugyanis hosszú távon túlsúlyhoz vezet, ami csökkenti azimmunrendszervédekezőképességét, emiatt pedig könnyebben szaporodhat el szervezetünkben a hüvelygomba.

Egyéb betegségek

Ugyancsak növelik a fertőzéseknek való kitettséget az immunhiányos betegségek, mint például a HIV-fertőzés, a leukémia, valamint a csontvelő, a máj és a vese betegségei. Ilyenkor a szervezet védekezőképessége csökken, így nem képes megfelelően reagálni a kórokozókkal szemben, legyenek azok akár gombák, akár baktériumok. Még az is előfordulhat, hogy e két "csapat" egy időben támad, azaz egyszerre lesz bakteriális és gombás fertőzésünk. Ennek a kezelése mindig bonyolultabb, főképp, ha a baktérium rezisztensnek bizonyul az alkalmazott gyógyszer hatóanyagára. Ilyenkor minden esetben szakember segítségét kell kérni, mert egyszerre lesz szükség széles spektrumú antibiotikumos és gombaellenes, azaz antimikotikus kezelésre, amit mindig érdemes a hüvely egészséges flórájának helyreállítását segítő, helyileg alkalmazható készítményekkel is támogatni.