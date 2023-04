Mikor kell eltávolítani a mellet?

Az emlőeltávolító műtét (masztektómia) ma már rutinműtétnek számít, egyben a mellrák terápiájának egyik lényeges eleme. Több különböző típusa létezik. A legnagyobb mértékű beavatkozás a radikális masztektómia, amely a mell teljes eltávolítását takarja. Ilyenkor a sebész eltávolítja a bőrt, a mell alatti izmokat és a környező, hónalji nyirokcsomókat is. Erre leginkább nagy kiterjedésű daganat esetén van szükség, amikor a rák már túlterjedt a zsírszöveten, akár a mellkasi izmokra is – ismertette dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyászati daganatokkal is foglalkozó nőgyógyásza.

Terápiás és prevenciós célú emlőeltávolítás

Emlőeltávolítást nemcsak rosszindulatú daganat esetén végeznek, hanem prevenciós, vagyis megelőző célzattal is. Ez az úgynevezett profilaktikus masztektómia. Ilyenkor (még) nincsenek jelen rákos sejtek, ám nagy a veszélye, hogy előbb-utóbb megjelennek. Ezt a BRCA1 és a BRCA2 génmutációk jelezhetik előre, így akiknek a családjában előfordult már emlő- vagy petefészek-daganat, azoknak érdemes utánajárni, hogy náluk is fennáll-e ez a probléma.

Ezen genetikai hiba esetén 50-90 százalékos a kockázat, hogy náluk is kialakul az emlőrák, akár már 45 éves koruk előtt. Emlőeltávolítás után azonban a mellrák megjelenésének kockázata igen csekély, így a magas genetikai kockázattal rendelkező csoportban megfontolandó a műtét.

Emlőmegtartó műtét is létezik

Az emlőeltávolítás mellett létezik úgynevezett emlőmegtartó műtét (lumpektómia) is. Ez az 5 centiméteresnél kisebb elváltozások esetén ajánlott. A lumpektómia egy olyan eljárás, amikor csak az emlő rákot tartalmazó részét, vagyis magát a daganatot és a környező szövetek szélét távolítják el.

Mikor jobb az eltávolítást választani a megtartás helyett?

Sok esetben igen nehéz eldönteni, hogy az emlőeltávolító vagy az emlőmegtartó műtét lenne-e jobb megoldás. Érdemes tudni azonban, hogy az emlőmegtartás nem minden esetben járható út. A szakember szerint a megtartás helyett az eltávolítás mellett kell, illetve érdemes dönteni, ha:

két vagy több daganatos terület is van;

a beteg sugárkezelésen esett át korábban, de az emlőrák kiújult;

a páciens terhes, így a sugárkezelés nem vehető igénybe;

a mellből korábban már eltávolították a csomót, ám még mindig jelen vannak rosszindulatú sejtek;

az érintett olyan génmutációt hordoz, amely lényegesen megnöveli az emlőrák kialakulása veszélyét (mint a fentebb említett BRCA1 és BRCA2);

túl nagy méretű a daganat.

Nincs két egyforma mellrákos beteg

Annak eldöntéséhez, hogy melyik beavatkozás a legjobb választás emlőrák esetén, alapos kivizsgálásra van szükség. A terápia minden esetben személyre szabott, mert nincs két egyforma beteg. A kezelési módszert befolyásolja a többi között a daganat stádiuma, agresszivitása, mérete és elhelyezkedése. De fontos kérdés az is, hogy vannak-e áttétek, mennyi idős a beteg, illetve milyen az általános egészségi állapota.

A helyzet teljeskörű feltérképezéséhez több vizsgálatra is szükség van, és nem ritkán érdemes másodvéleményt is kérni – mutatott rá dr. Hernádi Balázs. Mint mondta, a legjobb kezelési módszer kiválasztásához ismerni kell a beteg panaszait, emellett pedig tapintásos, labor-, ultrahang- és mammográfiás vizsgálat is elengedhetetlen. A szakember szerint egyébként a legpontosabb információt az emlő MR-vizsgálata adja, illetve a tomoszintézis. Ezenkívül gyanús csomó esetén ultrahang vezérelte aspirációs citológiával lehet alaposabban megvizsgálni az adott képletet – így még közelebb lehet kerülni a daganat természetének pontos megismeréséhez, ezáltal pedig a legoptimálisabb terápiához is.

