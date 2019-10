Intim szőrtelenítés - igazi férfimunka

A férfiak intim szőrtelenítéséről jóval kevesebbet tudunk, mint a hölgyekéről - valószínűleg ez a szokás is évezredekre nyúlik vissza, hiszen a művészeti alkotásokon alig láthatunk szőrös altestű férfiakat. Elfogadottá azonban az 1990-es évektől vált, sőt néhány éve megnyíltak az első, kifejezetten férfiaknak szánt kozmetikai szalonok, ahol egyéb szépészeti szolgáltatásokon kívül az intim területek szőrtelenítését is végzik.

A nemi szőrzet összetett szerepe

Az intim területek szinte minden nemileg érett, felnőtt nőnél és férfinál szőrösek - tulajdonképpen ez az egyik jele annak, hogy az egyén túl van a pubertáson. Ugyan a kisgyerekeknek is lehetnek apró pihéi a nemi szervek környékén, de ezek csak a pubertáskori hormonális változások következtében vastagodnak meg, és lesznek sötétebbek.

A nemi szőr feladatairól, funkciójáról eltérő elképzelések vannak: a nemi érettség jelzésén kívül védő szerepet is tulajdonítanak neki (elsősorban a hölgyeknél, akiknél a szőrszálak megakadályozhatják, hogy idegen, esetleg sérülést okozó apró tárgyak kerüljenek a hüvelybe). Egy másik érdekes vélemény szerint az intim terület körüli, illetve a hónaljban található szőr a feromonok, azaz a szexuálisan is stimuláló illatanyagok gyűjtőhelye.

Miért dönthet mégis egy férfi a nemi terület szőrtelenítése mellett? A növekvő trend, az esetleges elvárások mellett a higiénia is szerepet játszhat ebben, hiszen a szőrtelen területet könnyebb tisztábban tartani, nem fülled be, nem lesz kellemetlen szagú. A szőrtelenítés után a terület selymes tapintású, érzékenyebb az érintésre, így a szexuális élmény is fokozódhat.

Az otthoni intim szőrtelenítéshez érdemes inkább borotvát választani. Fotó: iStock

Borotvától a gyantáig - szőrtelenítő eljárások

A szőrtelenítéshez választhatunk depilációs vagy epilációs módszereket. Az előbbieknél csak a szőr bőr feletti részét távolítják el (a legelterjedtebb eljárás a borotválás), míg az utóbbiaknál az egész szőrszálat a gyökerével együtt. Epilálni lehet gyantával, csipesszel vagy szőrtelenítő géppel.

A depilálás általában kevésbé fájdalmas és gyorsabb megoldás, ám az eredmény alig néhány napig tart. Természetesen ez sem veszélytelen, hiszen a borotvával (különösen, ha életlen pengét használ valaki) könnyen megvágható a nemi szerv, a herék vagy a pénisz melletti vékony és érzékeny bőrterület. A borotválást néhány naponta meg kell ismételni, és a visszanövő szőrszálak felett könnyen begyulladhat a bőr, kiütések, pattanások keletkezhetnek.

Az epilálás - elsősorban a gyantázás - tartós megoldást kínál, ám igen fájdalmas lehet. Gyakorlatlan kezek között pedig könnyen megéghet, kisebesedhet a bőr. A gyantázás szinte mindig kellemetlen (hiszen a nemi szerv területe tele van idegvégződésekkel). A szőr ugyan lassabban nő vissza, az "új" szőrszálak gyengébbek, vékonyabbak, de a gyulladt szőrtüszők, a viszketés, a pattanások ebben az esetben is problémát okozhatnak.

Ön milyen fazonra vágyik?

Ahogyan a ruháknál, az "intim öltözetnél" is vannak variációk. Íme a leggyakoribbak (az elnevezések természetesen eltérőek lehetnek):

a természetes olyan, amilyennek a természet megalkotta, vagyis semmilyen "beavatkozást" nem végeztek rajta.

a rövidített esetében a szőrszálakat egységes hosszúságúra vágják, általában szakáll- vagy hajnyíró géppel.

a szőrös terület lehet "mintás", ekkor a szőrbe mintákat, formákat vágnak szőrnyíró és borotva segítségével.

a fecske fazonnál a hagyományos férfialsónemű vonalában távolítják el a szőrt; a nemi szerv környékét, a herét és a gát területét érintetlenül hagyják.

a csíkfazonnál csak a pénisz felett hagynak meg némi szőrt egy néhány ujjnyi széles csíkban.

a teljesen szőrtelen változatnál nemcsak a pénisz körüli területet, a heréket és a has alsó részét szőrtelenítik, de a gátat és az ánusz környékét is.

Így szőrtelenítse a legérzékenyebb területeket!

Ha úgy dönt valaki, hogy nem szakemberrel szőrtelenítteti az intim területeit (ma már ettől sem kell tartani, hiszen hazánkban is vannak kifejezetten férfiakra szakosodott kozmetikai szalonok, ahol kellő diszkréció mellett végzik ezeket a kezeléseket), akkor a legcélszerűbb a borotválást választania - az otthoni gyantázáshoz ugyanis kell némi gyakorlat. Az első alkalommal érdemes megrövidíteni a szőrszálakat: a túl hosszú szálakat nehezebb leborotválni, és a bőr is könnyebben kipirosodik, begyullad alatta.

A borotváláshoz válasszon új, minél élesebb pengét - ez hozzájárulhat ahhoz, hogy megelőzzük a sérüléseket. Az érzékeny, intim területen (főleg a heréken) inkább ne használjon elektromos borotvát, mert itt a bőr nagyon vékony és laza, és könnyen megvághatja magát! Borotválás előtt zuhanyozzon le - a forró víz segít felpuhítani a bőrt. Kenjen bőséges mennyiségű borotválkozó krémet a szőrteleníteni kívánt területre, és könnyed, óvatos mozdulatokkal borotválja le a szőrt. Minden húzás után öblítse le vízzel a pengét!

Ha végzett, kenje be a bőrt enyhén fertőtlenítő hatású hidratálóval, hogy az esetleges szőrbenövést megakadályozhassa. Legyen azonban óvatos: az alkoholos after shave-ek igencsak csíphetik a bőrt!