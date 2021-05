Intim kisokos: minden, amit egy nőnek tudnia kell

Hasznos baktériumok és kórokozók

Az egészséges hüvelyflórát mikroorganizmusok változatos közössége alkotja. A hasznos baktériumok számára kedvező - a kórokozóknak viszont kedvezőtlen - enyhén savas kémhatásról a tejsavtermelő Lactobacillusok gondoskodnak. A hüvelyflóra állapotát azonban számos tényező befolyásolja: az életkor, a hormonális ciklus, a tisztálkodási szokások, különböző betegségek, gyógyszerek, stressz, táplálkozás, dohányzás, öltözködés, szexuális élet, a tampon- vagy intimbetét-használat, valamint külső kórokozók. Ha a hüvely védőfunkciójában zavar lép fel, fertőzések alakulhatnak ki.

Körültekintő vécéhasználat

Külső kórokozókkal például toalett használata közben találkozhatunk, ezért fokozott körültekintést igényel, ha nyilvános helyen vesszük igénybe a mosdót. Javasolt alaposan áttörölni a vécédeszkát antibakteriális törlőkendővel - a papírral való letakarás nem kifejezetten hatásos! -, vagy pedig választhatjuk a néhány centivel felette való egyensúlyozást. Ennek a kényszerpozíciónak a hátránya, hogy a vizelet esetleg nem tud teljesen kiürülni a húgycsőből, ami szintén fertőzéshez vezethet.

A vécépapír használatnál figyeljünk a megfelelő irányra: mindig elölről hátrafelé töröljünk. Kerüljük az illatosított, nedves toalettpapírokat, akárcsak az illatosított tamponokat és intimbetéteket, mivel ezek önmagukban is felboríthatják a hüvelyflóra egyensúlyát. Ha a végbélnyílás környékét nincs lehetőségünk lemosni - vagy bidét használni -, akkor töröljük át a területet vizes papír zsebkendővel. A tangák, a műszálas alsóneműk, valamint a szoros nadrág viselése sem ajánlott, mivel ezek rendszeres használata szintén visszatérő hüvelygyulladáshoz vezethet.

Wellness: csak okosan!

Ha szerencsés helyzetben vagyunk, nem kell feltétlenül fürdőkbe vagy strandra mennünk ahhoz, hogy wellnessezni tudjunk, mert ma már erre akár a saját vagy barátaink otthonában is lehetőségünk nyílhat. Ebben az esetben is be kell azonban tartani az alapvető higiéniai szabályokat! Szaunázás előtt akkor is zuhanyozzunk le alaposan, ha előtte a medencében voltunk. Kerüljünk a lúgos kémhatású tisztálkodószerek intim területen való alkalmazását. Belépés előtt töröljük magunkat szárazra és ügyeljünk arra, hogy a ruházatunk se legyen nedves.

A hüvelyflóra állapotát számos tényező befolyásolja. Fotó: Getty Images

Ha privát helyen járunk, megengedhető lehet, hogy fürdőruha helyett szaunalepedőt használjunk, ám tegyük ezt úgy, hogy egyetlen testrészünk se érintkezzen közvetlenül a paddal vagy a padlóval. Nemcsak a szauna- és medencehasználat előtt, hanem utána is fontos az alapos zuhanyzás és törölközés, valamint a vizes ruhák mielőbbi szárazra cserélése. A nedves, meleg környezetben ugyanis a kórokozók sokkal gyorsabb ütemben képesek szaporodni.

Külső támogatás

Ha hajlamosak vagyunk a bakteriális hüvelyfertőzésekre vagy a felfázásra, érdemes nem csak a tünetek megjelenésekor elkezdeni a probléma kezelését: a legjobb, ha a megelőzésükről is gondoskodunk. Ehhez patikában, vény nélkül kaphatóak olyan hüvelykrémek, amelyek kifejezetten erre a célra használhatóak. A bakteriális hüvelygyulladás (vaginózis) és a visszatérő húgyúti fertőzések ellen alkalmazható készítmények elősegítik a hasznos baktériumok termelődését, valamint hozzájárulnak az egészséges hüvelyflóra helyreállításához és fenntartásához.

Ha pedig hólyaghurut tünetei jelentkeznének - gyakori és sürgető vizelési inger, égő érzéssel járó hólyagürítés -, a gyógynövényi hatóanyagtartalmú készítmények is rendelkezésünkre állnak: a medveszőlőlevél például gyulladáscsökkentő, antibakteriális és fertőtlenítő hatású, ennek köszönhetően hatásos segítséget jelenthet az enyhe húgyúti fertőzések kezdeti tüneteinek csillapításában.