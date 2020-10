Hüvelyváladék: mikor van baj?

A hüvelyváladék szerepe vitathatatlan, segítségével ürülnek ki az elhalt sejtek és a kórokozók is, így jelentősen csökkenthető a fertőzések kockázata. Ais változatos lehet, elsősorban a menstruációs ciklustól függően (a természetes családtervezési módszerek egyik lényeges eleme például a hüvelyváladék megfigyelése, melynek segítségével jól megállapítható, mikor van egy nőnek peteérése), terhesség vagy szoptatás idején.A természetes változásokat tehát érdemes megfigyelni, így azt is könnyebben észrevehetjük, ha valamilyen kóros folyamat játszódik le a szervezetünkben. Ha a váladék színe, szaga, állaga erőteljesen eltér a megszokottól, illetve, ha viszketés, égő érzés társul hozzá, mindenképpen forduljunk orvoshoz

Az ember - a kutyákkal ellentétben - általában ritkán szagolgatja mások intim tájékát, mégis valószínűleg mindenkivel előfordult már, hogy megcsapta az orrát egy onnan származó kellemetlen szag. Ennek több oka is lehet. Lehet valamit tenni ellene?

érzékeny egyensúlyának a felborulása okozza. A baktériumflóra sérülését (és az esetleges kórokozók elszaporodását) sok minden okozhatja: gyógyszerek (antibiotikumok, szteroidok, fogamzásgátlók), bakteriális vaginózis, chlamydia, gonorrhea , cukorbetegség, gyulladásos betegséggel, gombás fertőzések, sőt daganatos betegségek is.

, mennyire erős, van-e valamilyen jellegzetes szaga (bűzös vagy halra emlékeztető), illetve színe a váladéknak (barnás, sárgás, fehér, szürke, zöldes), változott-e az állaga (túrós, darabos, habos). Be kell számolnunk egyéb kísérőtünetekről, így a viszketésről, medencetáji fájdalomról, vizelési nehézségekről is, illetve arról, hogy élünk-e szexuális életet, illetve ha egynél több szexuális partnerünk volt a közelmúltban. Szükség esetén kenetet vesz, és laboratóriumi vizsgálatot rendel el. Az abnormális váladékozás általában gyógyszeres kezeléssel vagy hüvelytablettával, illetve más egyéb hüvelyi készítményekkel is kezelhető.